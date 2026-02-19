Oglas

Objavljena rang lista najjeftinijih i najskupljih zemalja u Europi za odlazak u restoran: Na popisu država iz susjedstva

N1 Info
19. velj. 2026. 14:38
Restoran
Ilustracija / Unsplash / Ilustracija / Unsplash

Isprobati lokalnu kuhinju jednako je važno kao i obići najpoznatije znamenitosti kada posjetite novu zemlju. Ipak, europska gastronomska scena znatno se razlikuje ovisno o budžetu potrebnom za večeru za dvoje.

Ferry GoGo proveo je istraživanje i sastavio popis europskih zemalja, od najskupljih do najpovoljnijih, na temelju prosječne cijene večere u tri slijeda za dvije osobe, bez pića, u restoranu srednje kategorije, prenosi nova.rs.

Na popisu najjeftinijih nalaze se Sjeverna Makedonija s 24,38 eura i Moldavija s 30,32 eura. Nakon njih slijede BiH i Srbija, što potvrđuje da je ovaj dio Europe osobito privlačan za one koji žele uživati u obroku po pristupačnoj cijeni.

Na suprotnom kraju popisa, gdje večera u restoranu zahtijeva znatno veći budžet, nalazi se Švicarska. Prosječna cijena večere u tri slijeda za dvoje u restoranu srednje kategorije iznosi 107,24 eura.

Danska zauzima drugo mjesto po visini cijena, dok je Luksemburg treći.

Najpovoljnije zemlje u Europi za večeru u restoranu:

Sjeverna Makedonija: 24,38 eura

Moldavija: 30,32 eura

Bosna i Hercegovina: 30,75 eura

Srbija: 38,34 eura

Najskuplje zemlje u Europi za večeru u restoranu:

Švicarska: 107,24 eura

Danska: 93,69 eura

Luksemburg: 90,00 eura

Norveška: 89,86 eura

Srbija

