Objavljena rang lista najjeftinijih i najskupljih zemalja u Europi za odlazak u restoran: Na popisu država iz susjedstva

Isprobati lokalnu kuhinju jednako je važno kao i obići najpoznatije znamenitosti kada posjetite novu zemlju. Ipak, europska gastronomska scena znatno se razlikuje ovisno o budžetu potrebnom za večeru za dvoje.
Ferry GoGo proveo je istraživanje i sastavio popis europskih zemalja, od najskupljih do najpovoljnijih, na temelju prosječne cijene večere u tri slijeda za dvije osobe, bez pića, u restoranu srednje kategorije, prenosi nova.rs.
Na popisu najjeftinijih nalaze se Sjeverna Makedonija s 24,38 eura i Moldavija s 30,32 eura. Nakon njih slijede BiH i Srbija, što potvrđuje da je ovaj dio Europe osobito privlačan za one koji žele uživati u obroku po pristupačnoj cijeni.
Na suprotnom kraju popisa, gdje večera u restoranu zahtijeva znatno veći budžet, nalazi se Švicarska. Prosječna cijena večere u tri slijeda za dvoje u restoranu srednje kategorije iznosi 107,24 eura.
Danska zauzima drugo mjesto po visini cijena, dok je Luksemburg treći.
Najpovoljnije zemlje u Europi za večeru u restoranu:
Sjeverna Makedonija: 24,38 eura
Moldavija: 30,32 eura
Bosna i Hercegovina: 30,75 eura
Srbija: 38,34 eura
Najskuplje zemlje u Europi za večeru u restoranu:
Švicarska: 107,24 eura
Danska: 93,69 eura
Luksemburg: 90,00 eura
Norveška: 89,86 eura
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
