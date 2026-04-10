Ogromne razlike u Europskoj uniji u cijenama goriva: Evo kako stoji Hrvatska

Cijene benzina i dizela značajno su porasle diljem Europe nakon eskalacije krize na Bliskom istoku. Euronews Business donosi pregled najnovijih cijena goriva.
Cijene sirove nafte Brent nedavno su bile iznad 100 dolara nakon zajedničkog američko-izraelskog napada na Iran. Zbog krize na Bliskom istoku znatno su porasle i maloprodajne cijene goriva, piše EuroNews.
U EU su cijene benzina početkom travnja oko 15% više, a dizela oko 30% više u usporedbi s krajem veljače 2026.
Prema Tjednom biltenu o cijenama nafte Europske komisije objavljenom 2. travnja 2026., prosječna cijena benzina Euro-super 95 u EU iznosi 1,871 € po litri, dok dizel (plinsko ulje) stoji 2,076 € po litri. Te cijene odražavaju stanje na dan 30. ožujka.
Najskuplji dizel u Nizozemskoj, Danskoj i Njemačkoj
Unutar EU, cijene dizela po litri kreću se od 1,21 € na Malti do 2,46 € u Nizozemskoj.
Uz Nizozemsku, najviše cijene dizela bilježe Danska (2,36 €), Njemačka (2,29 €), Finska (2,27 €) i Belgija (2,23 €).
Cijene dizela iznad prosjeka EU-a imaju i Austrija (2,20 €), Francuska (2,19 €), Irska (2,18 €), Švedska (2,15 €), Litva (2,12 €) i Grčka (2,12 €).
Najjeftiniji dizel u Malti, Mađarskoj i Sloveniji
Malta je iznimka s najnižom cijenom dizela od 1,21 € po litri, dok su sljedeće najjeftinije zemlje Mađarska (1,62 €), Slovenija (1,62 €) i Bugarska (1,62 €).
Dizel je ispod 2 € po litri i u Slovačkoj (1,69 €), Španjolskoj (1,78 €), Cipru (1,84 €), Hrvatskoj (1,88 €) i Češkoj (1,97 €).
Najviše cijene benzina prate zemlje s najskupljim dizelom
Cijene benzina (Euro-super 95) kreću se od 1,34 € na Malti do 2,33 € u Nizozemskoj, što pokazuje da su i benzin i dizel najskuplji i najjeftiniji u istim zemljama.
Najviše cijene benzina bilježe Danska (2,23 €), Njemačka (2,13 €) i Finska (2,05 €).
Benzin je iznad 2 € po litri i u Grčkoj (2,05 €) te Francuskoj (2,01 €).
Iako Malta ima najnižu cijenu benzina (1,34 €), nije toliki izuzetak kao kod dizela jer je Bugarska odmah iza s 1,44 €.
Cijene Euro-supera 95 niže od 1,60 € po litri su i u Sloveniji (1,51 €), Mađarskoj (1,54 €), Španjolskoj (1,56 €), Slovačkoj (1,58 €) i Cipru (1,58 €). Hrvatska, pak, bilježi cijenu Euro-supera 95 od 1,68 €.
Cijene LPG-a
Prosječna cijena LPG goriva u EU iznosila je 0,841 € po litri. Najnižu cijenu ima Italija (0,66 €), dok je najviša u Hrvatskoj (1,26 €).
Usporedbom cijena prije američko-izraelskog napada, koji je započeo 28. veljače 2026., s početkom travnja, vidi se da je benzin porastao s 1,64 € (23. veljače) na 1,87 € (30. ožujka).
U istom razdoblju dizel je porastao s 1,59 € na 2,08 €, što predstavlja povećanje od 14% za benzin i 30% za dizel.
