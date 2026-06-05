Koliku mirovinu možete primati u Njemačkoj bez plaćanja poreza?

Porezna obveza ne određuje se samo na temelju zakonske mirovine. U obzir se uzimaju i drugi prihodi poput najamnina, dodatnih mirovina, prihoda od kapitala ili honorarnog rada. Zbog toga dvije osobe s jednakom mirovinom ne moraju imati istu poreznu obvezu. Stručnjaci upozoravaju da mnogi umirovljenici danas još ne plaćaju porez, ali bi se to moglo promijeniti tijekom godina zbog redovitih povećanja mirovina. Naime, mirovinski neoporezivi dio ostaje trajno isti u eurima, dok se sva kasnija povećanja mirovina u pravilu u cijelosti ubrajaju u oporezivi prihod.