UHIĆENI SU
Policija objavila detalje: Četvorica otela muškarca i teško ga ozlijedila
Zagrebačka policija priopćila je da su u četvrtak poslijepodne četvorica muškaraca otela 43-godišnjaka i teško ga ozlijedila.
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"U četvrtak, 4. lipnja oko 16.25 sati u Novom Zagrebu, u Prekratovoj ulici, četvorica nepoznatih počinitelja su počinila kazneno djelo protupravne naplate u pokušaju, protupravnog oduzimanja slobode te će se utvrditi tko je od njih nanio teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku", objavila je policija.
Dodaju da su sumnjičeni privedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje gdje je utvrđeno da se radi o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine.
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