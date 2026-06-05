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UHIĆENI SU

Policija objavila detalje: Četvorica otela muškarca i teško ga ozlijedila

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N1 Info
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05. lip. 2026. 12:41
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Policijski automobil 20.06.2018., Zagreb - Policijski automobil.rrPhoto: Patrik Macek/PIXSELL
Patrik Macek/PIXSELL

Zagrebačka policija priopćila je da su u četvrtak poslijepodne četvorica muškaraca otela 43-godišnjaka i teško ga ozlijedila.

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"U četvrtak, 4. lipnja oko 16.25 sati u Novom Zagrebu, u Prekratovoj ulici, četvorica nepoznatih počinitelja su počinila kazneno djelo protupravne naplate u pokušaju, protupravnog oduzimanja slobode te će se utvrditi tko je od njih nanio teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku", objavila je policija.

Dodaju da su sumnjičeni privedeni u službene prostorije na kriminalističko istraživanje gdje je utvrđeno da se radi o osobama starosti 19, 28, 29 i 43 godine.

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