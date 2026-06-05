Policija objavila detalje: Četvorica otela muškarca i teško ga ozlijedila

"U četvrtak, 4. lipnja oko 16.25 sati u Novom Zagrebu, u Prekratovoj ulici, četvorica nepoznatih počinitelja su počinila kazneno djelo protupravne naplate u pokušaju, protupravnog oduzimanja slobode te će se utvrditi tko je od njih nanio teške tjelesne ozljede 43-godišnjaku", objavila je policija.