N1 na Svjetsko prvenstvo ide drugačije: Nije sve u nogometu

"S lica mjesta donijet ćemo priče o stadionima na kojima će igrati Vatreni. Primjerice, o tehnološkom čudu poput stadiona AT&T u Dallasu, tijekom čije su izgradnje građani bili pristali na povećanje određenih poreza, što je u našim okvirima nezamislivo. Koliko prosječan Amerikanac poznaje hrvatski nogomet i sport te zna li uopće gdje se Hrvatska nalazi na karti svijeta, kako Hrvati u Teksasu, na Istočnoj obali SAD-a te u Kanadi doživljavaju reprezentaciju i razmišljaju li o povratku u domovinu? Smeta li Kanađanima predrasuda kako su kao narod previše pristojni i je li to zaista istina te koliko je i dan-danas Rocky dio identiteta najluđeg sportskog grada u Americi, Philadelphije, pitanja su kojima ćemo se baviti kako bismo našim gledateljima predstavili Svjetsko prvenstvo na jedan drugačiji način."