svakog radnog dana od 11.6.
N1 na Svjetsko prvenstvo ide drugačije: Nije sve u nogometu
Kada 11. lipnja počne Svjetsko prvenstvo 2026., najveće u povijesti nogometa, milijarde ljudi pratit će golove, rezultate i put prema finalu. N1 će uz to pratiti i nešto drugo, priče koje se kriju iza njih. Jer Svjetsko prvenstvo danas odavno nije samo sport.
N1 Televizija u suradnji s vodećim urednicima i voditeljima Sport Kluba priprema za vas dvije emisije dnevno svakog radnog dana od 11 lipnja.
Hrvoje Krešić, reporter i producent koji je dio tima koji ide u SAD, kaže: “To je događaj koji pokreće investicije koje se mjere u milijardama eura ili dolara - iako je pitanje do koga, naravno, na kraju te milijarde sve dođu - događaj koji mijenja gradove i njihovu infrastrukturu, koji puni hotele i restorane, testira sigurnosne sustave država i generira više digitalnog prometa nego gotovo bilo koji drugi događaj na svijetu. To je mjesto u kojem se isprepliću politika, ekonomija, tehnologija, navijačka i popularna kultura te globalni trendovi. Upravo zato N1 tijekom cijelog prvenstva pokreće posebni televizijski projekt posvećen Svjetskom prvenstvu iz drugačijeg kuta.”
Projekt produkcijski vodi i uređuje, izvršna urednica N1 Televizije, Nera Valentić koja naglašava, idu dvije emisije dnevno:
“Ideja je dva puta dnevno kroz dvije emisije u 13:00 i 16:30 predstaviti najvažnije priče dana iz Sjeverne Amerike i Mundijala. Projekt je sinergija N1 i kolega sa Sport Kluba i vjerujemo da je upravo ova kombinacija newsa i sporta ono što N1 diferencira od ostalih.”
Dok će drugi analizirati samo formacije, golove i rezultate, N1 će gledateljima donositi odgovore na pitanja koja nadilaze teren.
Projekt Svjetskog nogometnog prvenstva na N1 Televiziji radi se u suradnji s kolegama sa SportKluba. A upravo urednik i producent emisije Antonio Baković naglašava donosimo više od nogometa:
“Koliki je BDP Zelenortske Republike - najmanje države na SP-u? Koji stadion koristi vjetrenjače za proizvodnju vlastite električne energije? Koliki će ugljični otisak ostaviti prijevoz igrača i navijača od stadiona do stadiona? To je samo dio tema koje donosimo u programu o nogometu, ali nogometu “za one koji žele znati više”. I neka nitko ne brine jer bit će tu i svi golovi Vatrenih, izjave iz kampa Hrvatske i navijačko ludilo iz SAD-a, ali i fan zona diljem Lijepe Naše.”
Kako je nogomet osvojio Ameriku i zašto to desetljećima nije uspijevao? Koliko zapravo zarađuje FIFA? Kako izgleda najveća sigurnosna operacija u povijesti sporta u kojoj sudjeluju FBI, DHS i tisuće agenata? Zašto se Svjetsko prvenstvo 2026. naziva prvim "AI prvenstvom"? Kako će turnir promijeniti američke gradove i kakav će gospodarski trag ostaviti iza sebe?
I Marin Mrduljaš kolega komentator Sport Kluba za ovaj projekt preuzima ulogu urednika i producenta. Posebna pažnja bit će posvećena i hrvatskoj reprezentaciji, njezinim protivnicima, navijačima te hrvatskoj dijaspori koja će tijekom prvenstva ispuniti stadione od Los Angelesa i Chicaga do New York:
"Sve u jednom. Od nogometa, politike , ekonomije…Ludilo kreće. Potrudit ćemo se prenijeti sve najvažnije tijekom Mundijala uz brojna javljanja s lica mjesta, priloge i goste u studiju. Očekujte neočekivano", poručuje Marin Mrduljaš.
Hrvoje Krešić će iz SAD-a donositi priče o politici, sigurnosti i geo-političkom kontekstu prvenstva koje će okupiti gotovo cijeli svijet dok će Vedran Babić također na terenu u SAD-u pratiti nogometne priče, atmosferu i navijače. Vedran naglašava:
"S lica mjesta donijet ćemo priče o stadionima na kojima će igrati Vatreni. Primjerice, o tehnološkom čudu poput stadiona AT&T u Dallasu, tijekom čije su izgradnje građani bili pristali na povećanje određenih poreza, što je u našim okvirima nezamislivo. Koliko prosječan Amerikanac poznaje hrvatski nogomet i sport te zna li uopće gdje se Hrvatska nalazi na karti svijeta, kako Hrvati u Teksasu, na Istočnoj obali SAD-a te u Kanadi doživljavaju reprezentaciju i razmišljaju li o povratku u domovinu? Smeta li Kanađanima predrasuda kako su kao narod previše pristojni i je li to zaista istina te koliko je i dan-danas Rocky dio identiteta najluđeg sportskog grada u Americi, Philadelphije, pitanja su kojima ćemo se baviti kako bismo našim gledateljima predstavili Svjetsko prvenstvo na jedan drugačiji način."
Svjetsko prvenstvo 2026. bit će najveće u povijesti: prvi put nastupa 48 reprezentacija, igrat će se rekordne 104 utakmice, a domaćini su tri države – Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko. No brojke su samo dio priče. Direktor vijesti i programa N1 Televizije, Tihomir Ladišić naglašava ovo je zajednički projekt dviju televizija i upravo smo po tome drugačiji od drugih:
“Svjetsko prvenstvo 2026. za nas nije samo sportski događaj nego veliki zajednički urednički i produkcijski projekt. Okupili smo kolege iz N1 i Sport Kluba kako bismo gledateljima ponudili nešto što ne mogu dobiti nigdje drugdje – spoj vrhunske sportske analize i ozbiljnog news sadržaja. Dok će jedni pratiti ono što se događa na terenu, drugi će objašnjavati politički, sigurnosni, gospodarski i društveni kontekst najvećeg sportskog događaja na svijetu. Upravo je taj timski rad, spoj različitih znanja, iskustava i perspektiva, najveća vrijednost ovog projekta. Želimo pokazati da Svjetsko prvenstvo nije samo priča o tome tko će podići pehar, nego i priča o svijetu u kojem živimo. Zato će N1 svakoga dana gledateljima donositi više od nogometa."
Za N1, Svjetsko prvenstvo neće biti samo pitanje tko će osvojiti pehar, to je priča o svijetu 2026. godine i upravo će tu priču N1 svakodnevno donositi svojim gledateljima.
Svjetsko prvenstvo 2026. na N1 više je od nogometa. Svakog radnog dana u 13 i 16:30.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare