NOVINAR TJEDNIKA NOVOSTI
Jerko Bakotin: Rat SAD-a i Izraela protiv Irana izgleda kao apsolutni poraz. Amerika je ponižena
Novinar tjednika Novosti Jerko Bakotin, koji je s ekipom N1 televizije bio na Zapadnoj obali, govorio je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića o ratu s Iranom i razvoju situacije na Bliskom istoku
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SK
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