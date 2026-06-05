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NOVINAR TJEDNIKA NOVOSTI

Jerko Bakotin: Rat SAD-a i Izraela protiv Irana izgleda kao apsolutni poraz. Amerika je ponižena

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N1 Info
|
05. lip. 2026. 12:59
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Novinar tjednika Novosti Jerko Bakotin, koji je s ekipom N1 televizije bio na Zapadnoj obali, govorio je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića o ratu s Iranom i razvoju situacije na Bliskom istoku

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Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
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