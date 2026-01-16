upute za putnike
Lufthansa objavila nova pravila, prva u Europi zabranjuje uređaje koje mnogi koriste u avionu
Lufthansa je postala prva europska aviokompanija koja je zabranila korištenje prijenosnih punjača (power bankova) u svojim zrakoplovima.
Tijekom protekle godine power bankovi postali su nepoželjni u zrakoplovstvu.
Iako ih britanska Civilna zrakoplovna uprava (CAA) nije zabranila u putničkoj kabini, organizacija je naglasila da se power bankovi nikada ne smiju pakirati u predanu prtljagu.
Razlog je taj što litij-ionske baterije, koje se nalaze u prijenosnim punjačima, mogu predstavljati ozbiljnu opasnost od požara ako su oštećene, neispravne, pogrešno korištene ili stare, piše Metro.
Također mogu biti nestabilne kada su izložene visokom tlaku, primjerice tijekom leta.
Tijekom prošle godine deseci aviokompanija diljem svijeta, uključujući velike prijevoznike poput Emiratesa i Cathay Pacifica, uveli su zabrane power bankova u različitim stupnjevima strogoće.
To je potaknuto incidentom u kojem je prijenosni punjač izazvao požar koji je zahvatio putnički avion u Južnoj Koreji u siječnju 2025.
A sada se i njemački prijevoznik Lufthansa pridružio toj kampanji, kao prvi u Europi.
Kako će zabrana Lufthanse utjecati na putnike?
Od 15. siječnja putnicima Lufthanse je zabranjeno punjenje elektroničkih uređaja, poput mobitela ili tableta, putem power banka tijekom leta.
To uključuje i punjenje samog power banka preko električne utičnice u avionu.
Osim toga, power bankovi se više ne smiju odlagati u pretince iznad sjedala.
Umjesto toga, moraju se držati kod putnika ili spremiti u džep sjedala ili u ručnu prtljagu ispod sjedala ispred.
Power bankovi i dalje su zabranjeni u predanoj prtljazi.
Slično kao i druge aviokompanije koje su uvele zabranu, Lufthansa je navela da svaki putnik smije unijeti najviše dva power banka, pri čemu maksimalni dopušteni kapacitet iznosi 100 vat-sati (Wh).
Lufthansa Grupa uključuje i sljedeće kompanije: Swiss International Air Lines, Austrian Airlines, Brussels Airlines, Air Dolomiti, Edelweiss Air, Eurowings, Discover Airlines, SunExpress i ITA Airways – sve će one također biti obuhvaćene ovom zabranom.
Jedina iznimka od novih pravila jest da se power bankovi i dalje smiju koristiti za napajanje nužnih medicinskih uređaja.
Koje su druge aviokompanije zabranile power bankove?
U trenutku objave, sljedeće aviokompanije zabranile su korištenje power bankova tijekom leta:
- Lufthansa Grupa
- Emirates
- Singapore Airlines
- Cathay Pacific
- Qantas
- Thai Airways
- južnokorejske aviokompanije
- Hong Kong Airlines
- Starlux Airlines
- Tigerair
- Air Busan
Svaka kompanija provodi vlastita specifična pravila, pa ako uskoro putujete i letite s nekom od navedenih aviokompanija, preporučuje se provjeriti njihovu službenu web-stranicu kako biste potvrdili detalje.
