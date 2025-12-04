Oglas

Action

"Ubojica cijena" do proljeća otvara prve trgovine u tri hrvatska grada

author
N1 Info
|
04. pro. 2025. 09:48
Action
DENIS CHARLET / AFP

Do proljeća bi u Hrvatskoj mogle biti otvorene prve tri trgovine nizozemskog diskontera Action kojeg zovu "ubojicom cijena".

Oglas

Riječ je o lancu s neprehrambenim asortimanom koji ima više od 3000 prodavaonica u 13 zemalja, a nudi preko 6000 proizvoda od kojih je dvije trećine jeftinije od 2 eura. Uglavnom prodaju proizvode za osobnu njegu, igračke, sredstva za čišćenje, programe uradi sam i razni alat, multimediju…, piše Danica.

Prvi korak prema ulasku na hrvatsko tržište bilo je zapošljavanje voditelja poslovnica i njihovih zamjenika na tri odabrane lokacije: Sesvete, Ivanec i Labin. Action tamo, prema neslužbenim informacijama, ulazi u postojeće retail parkove, što znači da će proces otvaranja ići brzo.

No, Action istodobno traži i atraktivne lokacije za zakup u središtima većih gradova. To znači da im primaran cilj nije greenfield investicija u objekte, već ulazak u postojeće.

Priča se kako im je cilj u prvoj godini otvoriti barem desetak trgovina diljem Hrvatske. Zasad traže prostor u sklopu postojećih shopping centara. Action će u Hrvatskoj biti izravan konkurent trgovačkim lancima Pepco, Tedi, KiK, dijelom i Pevexu.

Teme
Action Ivanec Labin Sesvete cijene trgovina

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ