"Ubojica cijena" do proljeća otvara prve trgovine u tri hrvatska grada

Do proljeća bi u Hrvatskoj mogle biti otvorene prve tri trgovine nizozemskog diskontera Action kojeg zovu "ubojicom cijena".
Riječ je o lancu s neprehrambenim asortimanom koji ima više od 3000 prodavaonica u 13 zemalja, a nudi preko 6000 proizvoda od kojih je dvije trećine jeftinije od 2 eura. Uglavnom prodaju proizvode za osobnu njegu, igračke, sredstva za čišćenje, programe uradi sam i razni alat, multimediju…, piše Danica.
Prvi korak prema ulasku na hrvatsko tržište bilo je zapošljavanje voditelja poslovnica i njihovih zamjenika na tri odabrane lokacije: Sesvete, Ivanec i Labin. Action tamo, prema neslužbenim informacijama, ulazi u postojeće retail parkove, što znači da će proces otvaranja ići brzo.
No, Action istodobno traži i atraktivne lokacije za zakup u središtima većih gradova. To znači da im primaran cilj nije greenfield investicija u objekte, već ulazak u postojeće.
Priča se kako im je cilj u prvoj godini otvoriti barem desetak trgovina diljem Hrvatske. Zasad traže prostor u sklopu postojećih shopping centara. Action će u Hrvatskoj biti izravan konkurent trgovačkim lancima Pepco, Tedi, KiK, dijelom i Pevexu.
