Plenković: Hrvatska će ubuduće u europski proračun uplaćivati 1,5 milijardi eura godišnje

Apostrofirao je i kontinuirano vođenje računa o odgovornom upravljanju javnim financijama, dosezanje A razine kreditnog rejtinga po sve tri svjetske kreditne agencije, što u svojoj ukupnosti gospodarstvenicima pruža bolji položaj, kako za nova zapošljavanja, rast izvoza, tako i istraživanja, razvoj i inovacije. Za to koriste i sredstva iz mehanizama za koje ministarstva raspisuju natječaje, kao što je i IRI 3, kojim je gospodarstvenicima ukupno na raspolaganju 191,2 milijuna eura bespovratnih sredstava, pri čemu je na današnjoj konferenciji dodijeljeno prvih 16 odluka o financiranju.