Počele prijave na Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada

Prijavitelji mogu biti tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice i udruge koje obavljaju društvene djelatnosti putem javnih ovlasti. Prijaviti se mogu zgrade u stopostotnom vlasništvu javnog sektora u kojima se najmanje 80 posto ukupne površine koristi za obavljanje društvene djelatnosti što uključuje obrazovanje, zdravstvo, kulturu, socijalnu skrb (uz propisana ograničenja), sport, pravosuđe, sigurnost, vatrogastvo i druge javne funkcije.