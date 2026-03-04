Počele prijave na Poziv za energetsku obnovu javnih zgrada

Ministarstvo prostornog uređenja, graditeljstva i državne imovine objavilo je Poziv za energetsku obnovu zgrada javnog sektora ukupne vrijednosti 106 milijuna eura.
Prijave su otvorene od 2. ožujka do 4. svibnja, a riječ je o pozivu koji je objavljen 30. prosinca prošle godine. Rok za završetak projekata energetske obnove je 31. prosinca 2029.
Projektima se mora ostvariti najmanje 50 posto uštede godišnje potrebne toplinske energije za grijanje i najmanje 30 posto uštede godišnje primarne energije, uz smanjenje CO2 u odnosu na stanje prije obnove, kažu iz Ministarstva graditeljstva u priopćenju.
Prijavitelji mogu biti tijela državne vlasti i državne uprave, jedinice lokalne i područne samouprave, javne ustanove, vjerske zajednice i udruge koje obavljaju društvene djelatnosti putem javnih ovlasti. Prijaviti se mogu zgrade u stopostotnom vlasništvu javnog sektora u kojima se najmanje 80 posto ukupne površine koristi za obavljanje društvene djelatnosti što uključuje obrazovanje, zdravstvo, kulturu, socijalnu skrb (uz propisana ograničenja), sport, pravosuđe, sigurnost, vatrogastvo i druge javne funkcije.
Pozivom se sufinancira do 85 posto izrada projektne dokumentacije, do 60 posto integralna energetska obnova i do 80 posto prihvatljivih troškova dubinske, sveobuhvatne i kružne obnove. Najviši iznos bespovratnih sredstava po projektu je 12 milijuna eura.
Kako ističu u Ministarstvu graditeljstva, novim se pozivom dodatno potiče kružna obnova, odnosno obnova zapuštenih zgrada koje se vraćaju u funkciju obavljanja društvenih djelatnosti, a kod sveobuhvatne obnove, uz povećanje potresne otpornosti, uvodi se i obveza provedbe mjera zaštite od požara.
U provedbi 244 projekta energetske obnove
Pojašnjavaju i da zgrade u kojima se pruža dugotrajna rezidencijalna skrb nisu prihvatljive za sufinanciranje, u skladu s ciljem sprječavanja segregacije i poštivanja temeljnih prava.
Poziv se raspisuje u okviru Programa Konkurentnost i kohezija s ukupnom vrijednosti od 106 milijuna eura.
U okviru Nacionalnog plana oporavka i otpornosti 2021. do 2026. trenutačno je u provedbi 244 projekta energetske obnove, ukupne vrijednosti 187,3 milijuna eura, čijom će se realizacijom obnoviti više od 500.000 četvornih metara.
Uz to, kroz Projekt "Energetska obnova zgrada javnog sektora ugovaranjem energetske usluge" APN-u je osigurano 66,36 milijuna eura bespovratnog novca kojim se planira energetski obnoviti oko 208.000 četvornih metara zgrada javnog sektora, stoji u priopćenju.
