Nova pravila za zgrade zatekla suvlasnike: Ima li vaša zgrada OIB i upravitelja?

"Zakonski, zgradama neće biti ništa, ali upravitelj odgovara i propisane su sankcije od 700 do pet i pol tisuća eura. Te kazne nisu propisane automatizmom, netko ih mora prijaviti. Pozivam sve suvlasnike da vrlo jednostavno upišu svoju zgradu te da kontaktiraju svoje upravitelje da vide u kojoj je fazi njihova zgrada. Registri su morali biti napunjeni iznimno brzo. Početkom rujna je to operativno počelo funkcionirati na brži način. Nitko u tri mjeseca ne može napraviti takvu bazu, s te strane moramo imati razumijevanja. Trošak upisa su platile zgrade. To je zakonska obveza upravitelja - u konačnici su platili građani", kazao je Bašić.