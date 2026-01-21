prijete kazne
Nova pravila za zgrade zatekla suvlasnike: Ima li vaša zgrada OIB i upravitelja?
Ima li vaša zgrada OIB? Treba li izdavati račune i fiskalizirati ih? Što donose novi prijedlozi Zakona o fiskalizaciji, ali i Zakona o upravljanju stambenim zgradama. O tome je u Novom danu kod našeg Tihomira Ladišića govorio stručnjak za zgrade i područja stanovanja, suosnivač ZGRADOnačelnik.hr-a Tin Bašić.
Koliko zgrada je dobilo OIB
"Zakon je propisao da svaka zgrada mora dobiti OIB, a to je samo posljedica upisa zgrade odnosno zajednice suvlasnika u Registar zajednice suvlasnika. Prema podacima sedam tisuća zgrada je dobilo rješenje o OIB-u, a tri tisuće zgrada je u postupku koji bi uskoro trebao biti završen. Otprilike je deset tisuća zajednica suvlasnika dobilo OIB. Je li to konačna brojka? Niti približno. Nitko ne zna koliko zapravo imamo zgrada. Trenutačno je u Registru upravitelja deponirano oko 50 tisuća ugovora o upravljanju, svaki ulaz i toliko bi zajednica trebalo dobiti OIB. Pretpostavka je da bi oko 150 tisuća, 200 tisuća trebalo dobiti OIB, a sada smo na 10 tisuća", govori Tin Bašić.
Postupak provjere OIB-a
Kako provjeriti jesu li zgrade dobile OIB?
Bašić ističe da je Državna geodetska uprava objavila i Registar upravitelja i Registar zajednice suvlasnika. Na internetskoj stranici potrebno je upisati adresu i odvest će vas točno na vašu zgradu.
"Puno zgrada nije u registru"
"Crveni kružići označavaju zajednicu suvlasnika čiji se ugovor trenutačno nalazi u Registru upravitelja. Kružić obojen zelenom bojom znači da je zgrada dobila OIB i da je postala zajednica suvlasnika", rekao je Bašić.
"Jako puno zgrada nije u Registru. Dobili smo podatke iz Državne geodetske uprave - 65 tisuća ugovora je trenutačno u Registru upravitelja.", dodao je.
Bašić ističe da Ministarstvo graditeljstva ima dvije procjene broja zgrada: "Jedna kaže 329 tisuća, a druga 95 tisuća. Nikada nismo imali takav Registar, a on je nužan za bilo kakvu operativnu strategiju - energetsku obnovu zgrada, komunalne politike, javne politike."
Sankcije ako zgrada nema OIB
Koje su posljedice za zgrade koje ne dobiju OIB?
"Zakonski, zgradama neće biti ništa, ali upravitelj odgovara i propisane su sankcije od 700 do pet i pol tisuća eura. Te kazne nisu propisane automatizmom, netko ih mora prijaviti. Pozivam sve suvlasnike da vrlo jednostavno upišu svoju zgradu te da kontaktiraju svoje upravitelje da vide u kojoj je fazi njihova zgrada. Registri su morali biti napunjeni iznimno brzo. Početkom rujna je to operativno počelo funkcionirati na brži način. Nitko u tri mjeseca ne može napraviti takvu bazu, s te strane moramo imati razumijevanja. Trošak upisa su platile zgrade. To je zakonska obveza upravitelja - u konačnici su platili građani", kazao je Bašić.
Kršenje zakona
Što sa zgradama koje nemaju ni OIB ni upravitelja?
"Slučajevi su intrigantni. Te zgrade ne postoje, nemaju OIB, upravitelja, krše zakon. Problemi su zgrade koje su imale oblik samoupravljanja. Ima puno primjera zgrada koje su to htjele raditi na svoj način. Zakon kaže da moraju imati upravitelja. To može biti fizička ili pravna osoba. To sve iziskuje troškove. Kako će zgrada koja nema upravitelja ugovor deponirati u Registar upravitelja. Sustav nije jednostavan i savjetujem svima onima koji nemaju upravitelja da odaberu upravitelja", objašnjava.
Komentirao je i Zakon o kućnom redu i naveo da je problem u tome što se pravilnik ne primjenjuje automatizmom: "Ako netko stavi neki uređaj na hodnik, ne može vas netko kazniti jer mora postojati odluka suvlasnika. Te odluke se donose, izdaju se opomene, u sklopu treće opomene se izdaje financijska naknada. Pitanje je opomena u Registru zajednica suvlasnika, tehnička rješenja će biti vrlo brzo moguća jer upravitelj mora svaku opomenu deponirati u Registar suvlasnika."
Upozorio je sve suvlasnike i predstavnike suvlasnike da ove godine donesu nove međuvlasničke ugovore i nove ugovore o upravljanju: "Zakon je propisao da do kraja ove godine - 31.12.2026. moraju sve svoje međuvlasničke ugovore i ugovore o upravljanju uskladiti s novom zakonskom regulativom."
