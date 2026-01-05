Đurović: Ako Amerika okupira ovu zemlju, mogao bi se srušiti međunarodni poredak

Đivo Đurović, novinar i analitičar gostovao je u Novom danu kod Hrvoja Krešića gdje je komentirao napad Amerike na Venezuelu.
"U prvom Trumpovom mandatu ne bi nikad pomislio da bi se ovakvo nešto dogodilo zato što je postojalo niz kočnica oko Trumpa. U ovoj stvari treba razlučiti dvije stvari - jedna je po meni potpuna nezamisliva u bilo kojem mandatu, a to je ono što je Trump rekao - da on sad upravlja Venezuelom. To je opasno, nerealno i nejasno i to se nije dogodilo zapravo", kaže Đurović i dodaje da situacija s Madurom nije toliko bez presedana.
"Međunarodno pravo je jako nejasno u tom prostoru. Dio s eliminacijom Madura s čela države koliko god izgledalo možda sporno je možda najmanje sporno, ali je sporno sve što nakon toga dolazi", kaže Đivo Đurović.
Tko upravlja Venezuelom?
"Ono što Trump u niti jednom trenutku tijekom svoje presice nije rekao su izbori. U sat vremena, on niti jednom nije rekao da će se provesti izbori. Obećanje napretka zemlje u smislu demokratskog razvoja nije nikad dano. Jedino što on vidi je nafta", kaže Đurović i dodaje da motiv nafte može biti samo osobni interes Trumpa ili nekoga u njegovoj blizini.
"Americi ne treba nafta koju Venezuela trenutačno proizvodi. Amerika proizvodi i izvozi naftu. Ne postoji neizvjesnost industrije. Motiv nafte nije nacionalni interes Amerike, može biti samo osobni", smatra Đurović.
Je li ugrožen međunarodni poredak?
Đurović je odgovorio i na pitanje što ovo sve skupa znači za međunarodni poredak.
"Ova putinizacija američke politike je zastrašujuća, ali mislim da to nije kraj poretka jer on ne ovisi samo o Americi. Jasno je da sve izgleda da bi sljedeći korak Trumpa bio prema Grenlandu i to je dugoročno najopasnije od svega jer to može zbilja srušiti poredak. U trenutku kad bi Amerika okupirala Grenland u tom trenutku bi se mogao srušiti poredak jer bi to bio kraj NATO-a", zaključio je Đurović.
Tijek događanja pratimo OVDJE.
