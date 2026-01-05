Đurović: Ako Amerika okupira ovu zemlju, mogao bi se srušiti međunarodni poredak

"U prvom Trumpovom mandatu ne bi nikad pomislio da bi se ovakvo nešto dogodilo zato što je postojalo niz kočnica oko Trumpa. U ovoj stvari treba razlučiti dvije stvari - jedna je po meni potpuna nezamisliva u bilo kojem mandatu, a to je ono što je Trump rekao - da on sad upravlja Venezuelom. To je opasno, nerealno i nejasno i to se nije dogodilo zapravo", kaže Đurović i dodaje da situacija s Madurom nije toliko bez presedana.