Izvanredno priopćenje DHMZ-a: Stižu minusi i pola metra snijega, evo gdje će biti najgore

Do četvrtka, 8. siječnja 2026., očekuju se vrlo nepovoljni vremenski uvjeti, zbog čega su izdana upozorenja na snijeg, obilnu oborinu i olujan vjetar. Na Jadranu vrlo vjetrovito uz jaku i olujnu buru, na jugu i jugo te južni vjetar. U Dalmaciji lokalno obilna kiša, moguće su i bujične te urbane poplave. U unutrašnjosti često snijeg, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje i deblji snježni pokrivač, priopćio je DHMZ.

Obilna kiša na Jadranu, snijeg uz snježni pokrivač u unutrašnjosti

Do sredine tjedna na Jadranu vrlo nestabilno uz kišu, u Dalmaciji mjestimice i obilnu, praćenu grmljavinom. Lokalno će pasti i više od 100 litara kiše po četvornom metru, uz mogućnost bujičnih i urbanih poplava. U unutrašnjosti će većinom padati snijeg, stvarat će se snježni pokrivač, osobito u Gorskoj Hrvatskoj i na istoku zemlje, gdje se do kraja srijede očekuje od 20 do, lokalno u Lici, 50 cm akumuliranog snijega.

U gorskim krajevima puhat će i jak vjetar, pa su vrlo vjerojatni i snježni zapusi te mećava.

Uz pad temperature kiša će i u unutrašnjosti Dalmacije i Istre prelaziti u susnježicu i snijeg. Snježnih oborina može biti i ponegdje na obali, osobito na sjevernom Jadranu u utorak. Na jugu Like, u planinskim predjelima Dalmacije, u ponedjeljak 5. siječnja, i na krajnjem istoku moguća je pojava kiše koja se smrzava u dodiru s hladnim tlom i predmetima.

Na Jadranu vrlo vjetrovito

Na sjevernom i dijelu srednjeg Jadrana puhat će jaka bura, u utorak (6. siječnja) i srijedu (7. siječnja) i olujna s orkanskim udarima, zbog čega će zasigurno biti ograničenja u cestovnom i pomorskom prometu. Udari bure lokalno će biti i oko 130 km/h. Na jugu zemlje pak povremeno jak jugozapadni i južni vjetar te jugo.

Slabljenje bure očekuje se tijekom četvrtka (8. siječnja).

U većini unutrašnjosti do četvrtka (8. siječnja) dani će biti studeni, odnosno temperatura zraka ni tijekom dana neće prelaziti 0 °C. Temperatura zraka bit će i na Jadranu u postupnom padu, osobito na sjevernom dijelu, a pritom će jaka i olujna bura dodatno pojačavati osjet hladnoće, stoga će osjet ugode ponegdje biti u kategoriji “iznimno hladno”.

U četvrtak sa sjeverozapada postupan prestanak oborine i smanjenje naoblake, pa će jutro biti još hladnije nego prethodnih dana. Najniža jutarnja temperatura u unutrašnjosti će često biti oko -5 °C, mjestimice i oko –10 °C, a negativnih vrijednosti temperature bit će lokalno i na obali, osobito na sjevernom Jadranu.

Sinoptička situacija

Tijekom ponedjeljka, 5. siječnja, dolina s hladnim zrakom produbit će se prema Pirenejskom poluotoku, a na njezinoj će prednjoj strani s jugozapada nad naše krajeve pritjecati i dalje vlagom bogat zrak. Istovremeno će se sa sjevera spuštati hladan zrak koji će do kraja srijede zahvatiti i jug naše zemlje.

Prizemno se nad Sredozemljem zadržava polje sniženog tlaka zraka s pripadnim frontalnim poremećajima. Sa zapada kontinenta pak jača ogranak anticiklone podržavajući razlike u tlaku zraka između spomenute anticiklone i ciklonalnih centara južnije što dovodi do vjetrovitog vremena na Jadranu i u unutrašnjosti Dalmacije.

Pratiti upozorenja i prognoze te postupati prema preporukama nadležnih službi

Na snazi su upozorenja za snijeg, obilnu oborinu i olujan vjetar, a nepovoljni vremenski uvjeti osobito mogu utjecati na promet i aktivnosti na otvorenom. Preporučujemo redovito praćenje prognoza i upozorenja na mrežnoj stranici meteo.hr, gdje ih prognostičari DHMZ-a ažuriraju prema razvoju vremenske situacije. Budući da se razine upozorenja mogu mijenjati, važno ih je tijekom ovako nestabilnih dana provjeravati više puta dnevno. Postupajte prema uputama nadležnih službi i svoje aktivnosti prilagodite vremenskim uvjetima.