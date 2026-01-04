Najjeftinija destinacija u 2026. je i prijestolnica hrane: Ima 18 restorana s Michelinovom zvjezdicom

Lyon, smješten na jugoistoku Francuske u slikovitoj regiji Auvergne-Rhône-Alpes, često je zanemaren kao destinacija za kraći gradski odmor. Ipak, riječ je o pravom raju za ljubitelje hrane te gradu koji je neslužbeno prozvan „svjetskom prijestolnicom gastronomije“, ponajprije zato što ima više restorana po glavi stanovnika nego bilo koji drugi grad u Francuskoj. U Lyonu se nalazi niz kultnih restorana, uključujući njih 18 s jednom ili više Michelinovih zvjezdica.