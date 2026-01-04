PUTOVANJE ZRAKOPLOVOM
Najjeftinija destinacija u 2026. je i prijestolnica hrane: Ima 18 restorana s Michelinovom zvjezdicom
Skyscanner je otkrio najjeftiniju destinaciju do koje će putnici moći letjeti u 2026. godini, a na vrhu ljestvice nalazi se grad u koji je prosječna cijena povratne karte tijekom godine svega 105 funti. Za one koji planiraju putovanje u veljači dostupne su i ponude već od 44 funte za povratni let.
Lyon, smješten na jugoistoku Francuske u slikovitoj regiji Auvergne-Rhône-Alpes, često je zanemaren kao destinacija za kraći gradski odmor. Ipak, riječ je o pravom raju za ljubitelje hrane te gradu koji je neslužbeno prozvan „svjetskom prijestolnicom gastronomije“, ponajprije zato što ima više restorana po glavi stanovnika nego bilo koji drugi grad u Francuskoj. U Lyonu se nalazi niz kultnih restorana, uključujući njih 18 s jednom ili više Michelinovih zvjezdica.
"Papa gastronomije"
U središtu gastronomske kulture Lyona nalaze se bouchoni, ugodni i uglavnom pristupačni restorani koji poslužuju obilna jela tradicionalne lyonske kuhinje, poput kobasica, coq au vina i paštete od patke. Odlikuju ih topla i opuštena atmosfera, tradicionalno uređenje i nenametljiva usluga, a mnogi nude i fiksne jelovnike po unaprijed određenoj cijeni.
Za ljubitelje fine dininga u gradu postoji nekoliko restorana s dvije Michelinove zvjezdice, među kojima je možda najpoznatiji Restaurant Paul Bocuse. Nazvan po slavnom chefu koji je nosio nadimak "papa gastronomije", ovaj šareni restoran smješten je uz obalu rijeke Saône, sjeverno od središta Lyona. Unutrašnjost je klasična, s bijelim stolnjacima i lusterima, dok kuhinja povremeno izlazi u blagovaonicu, nudeći gostima uživo prikaz pripreme moderne francuske kuhinje.
Le Neuvième Art još je jedan elegantan restoran s dvije Michelinove zvjezdice. Specijaliziran za visoku kuhinju, ovaj svijetao i moderan prostor nudi estetski dotjerana jela, s naglaskom na zelenu paletu boja, prenosi Express.
No Lyon nije privlačan samo zbog svoje gastronomije. Riječ je o gradu idealnom za šetnju, bogatom poviješću koja se proteže od rimskih ruševina do srednjovjekovnih ulica. Četvrt Vieux Lyon (Stari Lyon) nalazi se na popisu svjetske baštine UNESCO-a zahvaljujući impresivnoj renesansnoj arhitekturi, popločanim ulicama i skrivenim dvorištima. Posebnu pažnju privlače traboules, skriveni natkriveni prolazi koji su izvorno služili svilarima, a kasnije ih je koristio i francuski pokret otpora tijekom Drugog svjetskog rata.
Od kukaca do kostiju dinosaura
Jedna od najupečatljivijih građevina u gradu je bazilika Notre-Dame de Fourvière. Prema lyonskim mjerilima relativno je nova, sagrađena krajem 19. stoljeća, a inspirirana je bizantskim, gotičkim i romaničkim stilom. Bogato ukrašena vanjština od klesanog kamena te raskošna unutrašnjost s oslikanim stropovima i vitrajima čine je jednim od najfotografiranijih gradskih simbola.
Znatno moderniji izgled ima Musée des Confluences, muzej znanosti i antropologije otvoren 2014. godine. Građevina od čelika i stakla, čiji je oblik zamišljen kao "kristalni oblak", nudi bogat izbor izložaka, od kukaca do kostiju dinosaura, kao i brojne interaktivne sadržaje koji potiču dječju maštu.
