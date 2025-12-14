Ponovni izračun mirovine nakon rada: Je li moguće ukidanje penalizacije?

Nakon što steknu godinu dana staža radeći u mirovini, umirovljenici imaju pravo na novi izračun. Kako rade na pola radnog vremena, za godinu staža moraju raditi dvije godine. Neki umirovljenici tada prijeđu iz ‘stare’ prijevremene u ‘novu’ starosnu mirovinu, ali im umanjenje ostaje. Hoće li i njima biti ukinuta penalizacija nakon 70. pitala je jedna umirovljenica SUH-ovo pravno savjetovalište.
Nakon dvije godine rada na pola radnog vremena, umirovljenici imaju pravo na novi izračun mirovine, a na temelju najmanje jedne godine stečenog staža, što im donosi veću mirovinu. Neke umirovljenike zanima hoće li im u takvom preračunu ukinuti penalizacija, a u slučaju ‘prelaska’ iz prijevremene u starosnu mirovinu novim izračunom. Naime, penalizacija prijevremene mirovine ukida se od 1. siječnja starijima od 70 godina.
Umanjenje iz prvog rješenja o mirovini ostalo je isto
"Ostvarila sam mirovinu kao korisnik prijevremene starosne mirovine s umanjenjem za dvije godine prijevremenog odlaska u mirovinu. Naknadno sam radila kao umirovljenik četiri godine na pola radnog vremena i navršila dodatne dvije godine staža te sam zatražila preračun mirovine. U rješenju o preračunu u dispozitivu stoji da sam ostvarila pravo na starosnu mirovinu, ali umanjenje za prijevremeni odlazak iz prvog rješenja o mirovini ostao je isti. Ove godine sam navršila 70 godina života. Hoće li se i u takvim slučajevima koji se vode kao starosna mirovina ukinuti poslije 1. siječnja 2026. umanjenje mirovine", pitala je jedna umirovljenica Pravno savjetovalište Sindikata umirovljenika Hrvatske, piše Mirovina.hr.
S obzirom na to da se penalizacija ukida od 1. siječnja 2026. nadalje, umirovljenicima koji su ostvarili pravo na prijevremenu starosnu mirovinu i navršili 70 godina života, ona će se ukinuti automatski. Dakle, automatski će biti ukinuta svima koji imaju polazni faktor umanjenja (polazni faktor manji od 1) i navršenu dob od 70 godina, bez obzira jesu li korisnici prijevremene starosne mirovine ili su preračunom svrstani u korisnike starosne mirovine, pojasnila je pravnica Vanda Crnjac Pauković.
Kako penalizacija ostaje, onda se mora i ukinuti
"Naime, preračunom prijevremene starosne mirovine u starosnu mirovinu ne ukida se penalizacija i polazni faktor ostaje manji od 1. Ako se to ne dogodi, tada se obratite Hrvatskom zavodu za mirovinsko osiguranje koje unosom razvrstanih podataka u automatsku obradu treba obuhvatiti i takve korisnike", zaključuje pravnica Crnjac Pauković.
Penalizacija neće biti ukinuta u slučaju obiteljske mirovine, primjerice onda kada je žena naslijedila prijevremenu mirovinu pokojnog supruga koji je u trenutku smrti imaju više od 70 godina. SUH smatra da bi pravilo ukidanja penalizacije trebalo primijeniti i u takvim slučajevima.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
