Ponovni izračun mirovine nakon rada: Je li moguće ukidanje penalizacije?

"Ostvarila sam mirovinu kao korisnik prijevremene starosne mirovine s umanjenjem za dvije godine prijevremenog odlaska u mirovinu. Naknadno sam radila kao umirovljenik četiri godine na pola radnog vremena i navršila dodatne dvije godine staža te sam zatražila preračun mirovine. U rješenju o preračunu u dispozitivu stoji da sam ostvarila pravo na starosnu mirovinu, ali umanjenje za prijevremeni odlazak iz prvog rješenja o mirovini ostao je isti. Ove godine sam navršila 70 godina života. Hoće li se i u takvim slučajevima koji se vode kao starosna mirovina ukinuti poslije 1. siječnja 2026. umanjenje mirovine", pitala je jedna umirovljenica Pravno savjetovalište Sindikata umirovljenika Hrvatske, piše Mirovina.hr.