Ukidanje penalizacije nakon 70. ne odnosi se na sve: Ovim ljudima i dalje stižu niže mirovine

Uz to, postoji više modela isplate mirovine iz drugog stupa, koji ne ovise samo o trenutnim financijskim potrebama, već i o tome hoće li korisnici dijeliti tu mirovinu s bračnim partnerom ili je ostaviti nasljednicima u slučaju smrti prije odlaska u mirovinu. U sustavu je tako, uz 20.000 primatelja još i 4000 nasljednika, koji dobivaju obiteljsku mirovinu.