Objavljeni novi detalji: Zrakoplov se srušio dva do tri kilometara od aerodroma Medulin

"Onda je odjednom počeo letjeti u spiralu. Pokušao se izravnati. Mislim da se i uspio izravnati po horizontali, ali je još uvijek imao vrlo strm kut prema aerodromu i jednostavno je zašao prema brdu, iza šume. Nismo ga više vidjeli, nije bilo eksplozije, nije bilo ništa, rekao je Delić.