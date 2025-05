"Bilo bi nam drago kada bi banke uspostavile nacionalnu bankomatsku mrežu. One to mogu uspostaviti same, mogu uspostaviti uz pomoć države i otvoreni smo za razgovore o svim modalitetima. Vjerujemo da će prepoznati priliku koja im se pruža i koristi od uspostave te mreže, no ukoliko to i ne učine, to građane uopće ne treba zabrinjavati.", izjavio je Primorac.