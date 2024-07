Profesor ekonomije o (pre)visokim cijenama u turizmu: Ionako će to sve platiti stranci

Podijeli :

Profesor na splitskom Ekonomskom fakultetu Željko Garača, u Dnevniku je našoj Vanji Kranic detaljnije prokomentirao najnižu stopu inflacije od lipnja 2021.

Iznosila je u prošlom mjesecu 2,4 posto, no građani i dalje tvrde da ništa od toga ne osjete.

Inflacija u lipnju 2,4 posto

“Percepcija inflacije je i inače veliki problem. Moram se držati službenih podataka i oni su ohrabrujući. Uvijek ostaje prostor za spekulaciju, jesu li podaci točni ili se radi o manipulaciji. Toga će uvijek biti, ali tih se podataka treba držati kao relevantnima”, izjavio je Garača pa nastavio:

“S druge strane, službena inflacija je prosjek prosjeka. Svako kućanstvo ima neku vlastitu inflaciju, ovisno o strukturi njegove potrošnje. Također, teško je na standardu osjetiti poboljšanje od jedan ili dva posto. Ključan mi je pokazatelj da imamo rast realnih plaća jer bez obzira na inflaciju, situacija bi trebala biti bolja. Kad se to poveže s rastom BDP-a, onda svi pokazatelji govore da idemo u drugom smjeru. To što još uvijek zaostajemo za prosjekom EU-a znači da se moramo svi skupa više potruditi.”

Kad bismo mogli osjetiti poboljšanja?

“Mislim da to nećemo moći osjetit jer to povećanje blagostanja od dva posto se ne osjeti.”

Kako će na stopu inflacije utjecati povećanje cijene goriva, ali i nevremena koja utječu na poljoprivredu?

“Vladine mjere su imale antinflacijski i inflacijski učinak, ali ukupni je učinak povoljan. Pitanje nevremena je jedno i to će doprinijeti BDP-u, reći će cinici. No, ako promatrate strukturu postojeće inflacije, unutar nje cijene goriva i energenata podložni su inflaciji. Sve skupa može rezultirati povećanjem ukupne inflacije.”

Turistička sezona je počela i sigurno utječe na tržišta.

Lalovac o tome kako inflacija utječe na umirovljenike: “Ne može nitko reći da toga novca nema”

“Naravno, prije svega u jadranskim regijama. Prije svega preko cijena turističkih usluga, gdje je već u ovoj inflaciji za lipanj vidljivo da su daleko iznad prosječne stope inflacije. Moja osobna percepcija je da su kroz lipanj cijene ugostiteljskih usluga išle i do 30 posto gore. No, turista je više nego lani pa kukati na to povećanje cijena nije dobro. Dobro je uzeti što više novca pa neka poduzetnici zarade i od toga bi svima moglo biti bolje.”

Ipak, premijer Andrej Plenković je zatražio da se cijene ne napuhuju.

“Mislim da ga neće slušati, slijedit će neki svoj poslovni instinkt i pipati puls tržišta. Ako im promet počne padati, cijene će sniziti, kao prošle godine. U tržišnoj ekonomiji apeli na poduzetnike ne znače puno, ali politički gledano je to oportuni potez, u kojem se želi ostaviti dojam kao da se Vlada trudi. Ionako će sve velikim dijelom plaćati stranci”, zaključio je Željko Garača.

