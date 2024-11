Pronašla račun iz 2021. godine: “Gledam i ne vjerujem, dva jela platila sam 48 kuna”

Podijeli :

Emica Elvedji/PIXSELL/Ilustracija

Dostava hrane u Zagrebu doživjela je značajan porast u posljednjih nekoliko godina, posebno nakon pandemije. Platforme poput Glova zabilježile su povećanje od 150% u Zagrebu tijekom 2023. godine u usporedbi s 2022. Wolt je, s druge strane, proširio broj restorana na više od 600 te ima više od 1000 aktivnih dostavljača u Hrvatskoj.

Potražnja za brzim uslugama, uključujući dostavu namirnica u roku od 30 minuta i dalje raste, a subota je najčešći dan za naručivanje. Osim hrane, sve više se naručuju i proizvodi iz kategorija poput ljepote i njege, što dodatno širi tržište dostave.

Jedne subote, ali u kolovozu 2021. godine, svoj ručak naručila je i jedna Zagrepčanka. Aplikaciju nije dugo koristila, jer kuha svaki dan za obitelj, ali se jedan dan odlučila odmoriti i počastiti. Prije nekoliko dana ponovno je otvorila aplikaciju i šokirala se kada je ušla u povijest narudžbi.

“Poskupjelo je duplo”

“Inače kuham i izbjegavam naručivanje jer znam da je skupo i ne mogu si to priuštiti svaki dan. No, ponekad mi se stvarno ništa ne da i žudim da meni netko skuha. Imamo jedan mali restorančić u blizini kuće pa se znamo tamo zaletjeti na čevape ili pizzu, tako da nisam baš naručivala preko popularnih aplikacija”, započela je svoju priču Zagrepčanka te nastavila.

Bivši ministar financija o inflaciji: Neki su čak koristili umjetnu inteligenciju da bi napuhavali cijene

“Ipak neki dan mi se nije dalo na posao ‘tegleti’ zdjelice od doma, pa sam odlučila naručiti. Ušla sam u Wolt i ušla u povijest narudžbi. Gledam i ne vjerujem. Dva jela prije tri godine platila sam 48 kuna.

Zdjela s piletinom i povrćem i salata s lososom, koštala je oko 60 kuna plus dostava. Sve skupa je bilo oko 70 i nešto kuna, no iskoristila sam i popust koji sam imala na aplikaciji pa sam platila manje. U svakom slučaju to što sam platila za dva jela danas košta za jedno jelo. Poskupjelo je doslovce duplo, ako ne i više, jer jedno jelo danas košta otprilike oko 10 eura.

Preludo koliko mi danas plaćamo za jedan naručeni obrok. Pa tko si to može više priuštiti, iako mi nije jasno kako to da je cijeli grad pun tih dostavljača. Kao da se dijeli besplatno”, zaključila je Zagrepčanka za Zagreb.info.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i mreža Twitter | Facebook | Instagram | TikTok.

Tri horoskopska znaka kojima će retrogradni Merkur donijeti ogromnu sreću Žena kaže da već treću zimu nije uključila grijanje u stanu. Evo kako se grije