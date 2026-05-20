Ogorčenje u BiH: "Svilaj godinama čeka ono što je Gradiška dobila za nekoliko sati"

Načelnik Odžaka Anes Osmanović reagirao je nakon što je privremeni granični prijelaz u Gradišci u kratkom roku dobio dozvolu za promet svih vrsta robe, upozorivši da Granični prijelaz Svilaj ni pet godina nakon otvaranja nema isti status.
Anes Osmanović izrazio je nezadovoljstvo načinom na koji institucije tretiraju Granični prijelaz Svilaj, navodeći u razgovoru za Klix.ba da gospodarstvo istočnog i sjevernog dijela Bosne i Hercegovine, posebno Posavine, trpi posljedice dugogodišnjeg administrativnog čekanja.
„Prije pet godina otvoren je Granični prijelaz Svilaj, jedini na autocesti, a još uvijek nije dobio dozvolu za promet svih vrsta robe. Već pet godina nadležni nas uvjeravaju da je puna kategorizacija tog prijelaza nemoguća, između ostalog i zbog političkih opstrukcija. Istodobno, privremeni prijelaz u Gradišci dobio je dozvolu u svega nekoliko sati“, kazao je Osmanović.
Načelnik Odžaka naveo je da je Svilaj jedini granični prijelaz na autocesti, iako se na autocesti nalazi i granični prijelaz Bijača – Nova Sela.
Međutim, taj prijelaz smješten je na krajnjem jugu zemlje i zbog geografskog položaja nema značajniju ulogu u robnom transportu iz istočnog i sjevernog dijela BiH prema zemljama Europske unije.
„Mi smo poljoprivredni kraj koji je snažno vezan uz Hrvatsku, a osim nas problem imaju i Modriča, Gradačac, Tuzla i sva okolna mjesta. Na Graničnom prijelazu Svilaj nemamo mogućnost prijevoza stoke, žitarica i slično. Otvaranje tog graničnog prijelaza u punom kapacitetu, posebno za puni robni promet, bilo bi od velikog značaja za lokalno gospodarstvo, ali i izvoznike“, naglasio je Osmanović.
Načelnik Odžaka ističe da će u narednom razdoblju tražiti reakciju viših razina vlasti ako se problem uskoro ne riješi.
Inače, pitanje pune funkcionalnosti Graničnog prijelaza Svilaj već godinama izaziva reakcije lokalnih vlasti i gospodarstvenika, koji upozoravaju da bi omogućavanje prometa svih vrsta robe rasteretilo druge prijelaze i ubrzalo transport prema tržištu Europske unije.
