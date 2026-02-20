Roglić je najbogatiji Hrvat, a njegova tvrtka sad preuzima dva svjetska modna brenda

Hrvatska kompanija Orbico, u vlasništvu najbogatijeg hrvatskog poduzetnika Branka Roglića, preuzela je operativno upravljanje globalnim modnim brendovima Champion i Dockers u regiji Europe, Bliskog istoka i Afrike (EMEA).
Prema pisanju Slobodne Dalmacije, riječ je o desetogodišnjem strateškom sporazumu s američkom kompanijom Authentic Brands Group, koji Orbicu daje odgovornost ne samo za distribuciju, nego i za vođenje maloprodaje, marketinga, asortimana i dugoročne strategije brendova na više od 36 tržišta i više od tisuću zaposlenika.
Sustav obuhvaća više od 90 fizičkih trgovina i više od tisuću zaposlenih diljem EMEA regije.
Ovaj potez označava veliku poslovnu transformaciju – Orbico se iz distributera robe široke potrošnje pozicionira kao operativni partner i upravitelj globalnih modnih brendova. Očekuje se da će kompanija nakon preuzimanja i širenja poslovanja premašiti pet milijardi eura godišnjeg prihoda.
Branko Roglić osnovao je Orbico 1987. godine i izgradio jednu od najvažnijih poslovnih grupacija u Europi. Orbico se preuzimanjem upravljanja modnim brendovima Champion i Dockers pozicionira u središte razvoja globalnih strategija u segmentu sportskog i lifestyle tržišta, prelazeći iz uloge distributera u segment brend-menadžmenta i operativnog upravljanja kompleksnim modnim sustavom.
Za hrvatsko gospodarstvo to znači povećanu vidljivost i potencijal za nova ulaganja, zapošljavanje i razvoj logistike i maloprodaje, ali i potvrdu da domaće tvrtke mogu rukovoditi brendovima na međunarodnoj razini.
