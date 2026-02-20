Roglić je najbogatiji Hrvat, a njegova tvrtka sad preuzima dva svjetska modna brenda

Prema pisanju Slobodne Dalmacije, riječ je o desetogodišnjem strateškom sporazumu s američkom kompanijom Authentic Brands Group, koji Orbicu daje odgovornost ne samo za distribuciju, nego i za vođenje maloprodaje, marketinga, asortimana i dugoročne strategije brendova na više od 36 tržišta i više od tisuću zaposlenika.