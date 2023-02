Podijeli :

N1

Vlasnik Orbica Branko Roglić bio je gost N1 Studija uživo. Roglić je u Zagreb stigao u nedjelju navečer iz Knina, putovao je, kaže, osam sati i smatra da je trebalo spriječiti ulazak vozila na autocestu kad je postalo jasno da će nevrijeme biti tako intenzivno.

Komentirajući stanje u gospodarstvu, Roglić kaže da bi se Vlada trebala riješiti kriminala.

“Ministri se zatvaraju, zamislite što je tek ispod razine ministara u društvu. Ušli smo u eurozonu i Schengen, ali se nismo uozbiljili. Privatnik u kapitalističkom društvu mora biti nositelj uspjeha. Socijalizam je bankrotirao, ali mi i dalje imamo socijalizam u glavama. Možete promijeniti ustroj, ali ne možete čovjeka osposobiti da bude poduzetnik”, govori Roglić dodajući da smo počeli krivo već u privatizaciji.

HDZ traži izazivača Zoranu Milanoviću, spominju se četiri imena Google Street View auti se vraćaju na hrvatske ceste, evo gdje će sve snimati

“Dobili smo neke kvazi poduzetnike koji nisu znali da poduzetništvo nije luksuz, dvorci, avioni nego briga o ljudima.”

On smatra da se tek danas pojavljuju pravi poduzetnici. “Naša je situacija takva jer smo krenuli krivim putem”, kaže.

“Ljudi u slobodnoj ekonomiji ne dižu cijene od dragosti nego jer je to nužno da bi imali pozitivan rezultat. Kad je inflacija, to je opća pojava. Kad imate plimu, diže se sve na moru. Tako i kod inflacije. Nadam se da će nas ovaj ulazak Hrvatske u eurozonu usidriti na inflaciju EU-a. Da smo ostali izvan EU-a, imali bi daleko veću inflaciju jer bismo morali tiskati novac”, kaže dodajući da se za smanjenje inflacije mora smanjiti i količina novca u optjecaju.

“Kad netko kaže da neće biti poskupljenja… Svako poskupljenje ispod 10 posto je razumljivo i očekivano. To treba reći. Trajat će sve dok traje i energetska kriza. Vidite da se sad situacija malo stišava. Očekujemo da će se to za pola godine stišati i da će cijene energije doći na neku razinu kakva je bila ranije. Neće nikada niti isto, ali očekujem da će nešto biti razumnije. Ja u životu još nisam doživio da su cijene pojeftinile, a doživio sam da su poskupile. Računam da će u narednih mjesec dana cijene narasti sedam do deset posto”, govori Roglić.

Njegova je tvrtka najveći distributer u Europi i on kaže da će proizvodi poskupljivati po kategorijama, ali i da se “nikom ne isplati poskupljivati jer na taj način pada prodaja”.

“Nitko od dragosti ne poskupljuje svoj proizvod nego od prisile”, kaže dodajući da rad u njegovim kompanijama neće poskupljivati, ali da će na tržište prenijeti cijene koje dobije od dobavljača.

“Narod vrlo brzo vidi gdje je jeftino i skupo, svaka baka zna gdje je najjeftinije, to je nepotrebno u tržišnoj ekonomiji”, kaže Roglić govoreći o tzv. bijelim listama koje je Vlada objavila i u stvaranju kojih su pristala sudjelovati samo tri trgovačka lanca.

Ekonomist objasnio zašto neće doći do rasta plaća u Hrvatskoj Uz ovaj posao u Njemačkoj možete zaraditi do 100.000 eura godišnje, evo uvjeta

“Ideje vode društvo i stvaraju višak vrijednosti, a to stvara dobrobit društva i države”, kaže Roglić podsjećajući da su danas najbogatiji ljudi koji su prije 20-ak godina sa svojim idejama izašli iz garaža. “Ideje treba pustiti u optjecaj i pustiti ih da na tim idejama grade budućnost i svoju i budućnost društva. Oni moraju imati ideju, bankarstvo, administraciju kakvu mi nemamo…”, govori Roglić dodajući da je prije sedam mjeseci napravio na krovu solarnu elektranu za koju do danas nije dobio uporabnu dozvolu i da nije takvih problema imao ni u jednoj od 20 država u kojima njegove kompanije rade. U njima radi između sedam i osam tisuća ljudi, govori.

“Mislim da nismo, ali trebalo bi razmisliti”, kaže Roglić o premijerovoj izjavi da je Hrvatska među 15 najrazvijenih zemalja Europe. Što se tiče administracije stavio bi Hrvatsku između sedmog i desetog mjesta, a sa Slovenijom i Poljskom se, kaže, ne može ni uspoređivati. “Slovenija je naša susjeda, prijateljska država, savršena je”, kaže i objašnjava da su u Hrvatskoj ljudi savršeni i svugdje postižu velike rezultate, ali u Hrvatskoj nisu u stanju napraviti dobru organizaciju.

Zabrana rada nedjeljom

Cijenu rada se, rezolutan je, ne treba smanjivati. “Treba povećati produktivnost, konkurentnost… Cijelo će društvo onda biti u boljoj situaciji”, govori.

“Ulaganja u obveznice nije za poduzetnike nego za penzionere koji imaju nešto novaca na banci i tri posto im je bolje nego nula. Za mene kao poduzetnika je to malo, tri posto. U to će investirati oni koji nemaju puno novca”, kaže govoreći o “narodnim obveznicama”, koje je Vlada ponudila građanima.

Prema njegovim riječima, nije vrijeme za zabranu rada nedjeljom. “Prihodi države su mali, a sad se jedna sedmina dana neće raditi. To je opterećenje za državni proračun. Ako država to može, alal vera, ali nisam siguran da je to najbolji potez u ovom trenutku. Lijepo je da čovjek ima nedjelju, da se odmori s obitelji, da ode u crkvu, lijepo je da su skupa”, zaključuje.

N1 pratite putem aplikacija za Android | iPhone/iPad i društvenih mreža Twitter | Facebook | Instagram.