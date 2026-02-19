Burno u Saboru zbog Dabre: "Izjednačiti partizane i ustaše mogu samo fašisti. Ili budale"

"Most je prvi 2023. usvojio Deklaraciju kojom je osudio sve totalitarne režime, i nacizam i fašizam, a onda i komunizam. Što se tiče Dabre, zanima me gdje je nestao DP jer ispada da je ovo samo njegov prijedlog i gdje su temelji DP-a. Volio bih da mi u Hrvatskoj napravimo ono što su razvijene zemlje već napravile, a to je da povijest stavimo u muzeje, gdje im je i mjesto i da budemo svjesni da su svi režimi punili jame i svi se imali negativnih etapa", ocijenio je Ante Kujundžić (Most) tenzije u vladajućoj koaliciji.