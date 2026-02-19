Ostojić odgovorio Dabri: "Pametno naše, znaš li da bi se za to trebalo Ustav mijenjati?"

Ranko Ostojić reagirao je na prijedlog Josipa Dabre da će dati ostavku na mjesto saborskog zastupnik pod uvjetom da se usvoji zakon protiv svih totalitarnih režima.
"Pametno naše, znaš li da bi se za to trebalo Ustav mijenjati? Pametno naše, znaš li kako se mijenja ustav? Pametno naše, a znaš li tko nema 2/3 većinu?
A najpametnije naše, što ćemo onda s EU koja počiva na antifašizmu i svoj dan slavi baš na dan pobjede nad fašizmom? Pametno naše, pada li ti na pamet li tko voli glumiti uglađenog europejca?
Dakle, očekujem ubrzo presicu koji počinje riječima: ne želim biti uteg ovoj Vladi koja radi odličan posao...", poručio je Ostojić.
