Nakon liječničkog staža bio je liječnik opće medicine na Murteru. U Zagrebu je specijalizirao opću kirurgiju u tadašnjoj Vojnoj bolnici te dječju kirurgiju u Institutu za zaštitu majke i djeteta, današnjoj Klinici za dječje bolesti, gdje je radio kao dječji kirurg, a nakon poslijediplomskog tečaja iz dječje urologije postao je kirurg u Odjelu za urologiju.