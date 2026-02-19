Oglas

ugledni liječnik

Preminuo Ivan Fattorini, dječji kirurg i dugogodišnji ravnatelj Klinike za dječje bolesti

author
Hina
|
19. velj. 2026. 20:46
Memorijalni centar raketiranja Zagreba, predavanje o raketiranju dr. Ivana Fattorinija i Almire Osmanovic. rPhoto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL
Dalibor Urukalovic/PIXSELL

U 85. godini umro je dječji kirurg i dugogodišnji ravnatelj zagrebačke Klinike za dječje bolesti u Klaićevoj dr. Ivan Fattorini, doznaje se u četvrtak u toj bolnici.

Rođen je 28. veljače 1941. u Beogradu, a diplomirao je 1965. na zagrebačkom Medicinskom fakultetu.

Nakon liječničkog staža bio je liječnik opće medicine na Murteru. U Zagrebu je specijalizirao opću kirurgiju u tadašnjoj Vojnoj bolnici te dječju kirurgiju u Institutu za zaštitu majke i djeteta, današnjoj Klinici za dječje bolesti, gdje je radio kao dječji kirurg, a nakon poslijediplomskog tečaja iz dječje urologije postao je kirurg u Odjelu za urologiju.

Od 1989. je bio voditelj kirurške poliklinike, a od 1991. ravnatelj Klinike za dječje bolesti.

Posebno je isticao ratno vrijeme devedesetih, kada su u Klaićevoj liječili i teško ranjenu djecu.

Bio je suurednik edicije "Stradanja djece u Domovinskom ratu" (Zagreb 1994).

Prema vlastitim procjenama, tijekom radnog vijeka izveo je najmanje 15 tisuća operacija.

Fattorini je završio i poslijediplomski studij sportske medicine, te poslijediplomski tečaj iz zdravstvene skrbi djece u sportu. 

Obavljao je i niz funkcija u sportskim organizacijama. Bio je član zdravstvene komisije Hrvatskoga košarkaškog saveza i predsjednik zdravstvene komisije Košarkaškog kluba "Cibona". Od 1990. do 1995. bio je liječnik košarkaške reprezentacije Hrvatske, a 1992. liječnik olimpijske reprezentacije Hrvatske.

Teme
Dječji kirurg Klaićeva bolnica Ravnatelj bolnice Sportski liječnik Željka Fattorini

