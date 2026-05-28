Šef Unipera: Njemačka sporo puni skladišta plina, imat ćemo problema

Njemačka skladišta plina ne pune se dovoljno brzo, upozorila je državna energetska kompanija Uniper, istaknuvši da su nužni poticaji kako bi se tijekom iduće zime izbjegla nestašica.

"Razina popunjenosti skladišta raste od ožujka, ali i dalje presporo", rekao je izvršni direktor Unipera Michael Lewis za Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Prema podacima organizacije Gas Infrastructure Europe (GIE), njemačka skladišta plina trenutačno su popunjena 30,64 posto, u usporedbi s 38,65 posto u istom razdoblju prošle godine.

Više cijene plina nakon rata s Iranom prigušile su interes kompanija za skladištenje plina, koje obično počinje tijekom proljetnih mjeseci.

"Ako brzo ne napunimo skladišta plina, iduće ćemo zime imati problem", upozorio je Lewis.

Hrvatska na 27,46 posto popunjenosti

Njemačka bi po njegovom mišljenju trebala slijediti francuski model prema kojem regulator posebnim ugovorima jamči kompanijama određenu razinu cijena.

Austrijski model strateških rezervi plina zauzeo bi tek drugo mjesto na toj ljestvici, dodao je Lewis.

Francuska skladišta bila su na jučerašnji dan popunjena 39,73 posto, a austrijska 44,76 posto, pokazuju podaci GIE.

U Hrvatskoj stopa popunjenosti iznosila je 27. svibnja prema podacima GIE-a 27,46 posto.