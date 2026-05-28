Oglas

ENERGETSKA KRIZA

Šef Unipera: Njemačka sporo puni skladišta plina, imat ćemo problema

author
Hina
|
28. svi. 2026. 11:48
Dodajte N1 u omiljeni Google izvor Više
plin, Europa
AFP / SEBASTIEN BOZON / Ilustracija

Njemačka skladišta plina ne pune se dovoljno brzo, upozorila je državna energetska kompanija Uniper, istaknuvši da su nužni poticaji kako bi se tijekom iduće zime izbjegla nestašica.

Oglas

"Razina popunjenosti skladišta raste od ožujka, ali i dalje presporo", rekao je izvršni direktor Unipera Michael Lewis za Frankfurter Allgemeine Zeitung.

Prema podacima organizacije Gas Infrastructure Europe (GIE), njemačka skladišta plina trenutačno su popunjena 30,64 posto, u usporedbi s 38,65 posto u istom razdoblju prošle godine.

Više cijene plina nakon rata s Iranom prigušile su interes kompanija za skladištenje plina, koje obično počinje tijekom proljetnih mjeseci.

"Ako brzo ne napunimo skladišta plina, iduće ćemo zime imati problem", upozorio je Lewis.

Hrvatska na 27,46 posto popunjenosti

Njemačka bi po njegovom mišljenju trebala slijediti francuski model prema kojem regulator posebnim ugovorima jamči kompanijama određenu razinu cijena.

Austrijski model strateških rezervi plina zauzeo bi tek drugo mjesto na toj ljestvici, dodao je Lewis.

Francuska skladišta bila su na jučerašnji dan popunjena 39,73 posto, a austrijska 44,76 posto, pokazuju podaci GIE.

U Hrvatskoj stopa popunjenosti iznosila je 27. svibnja prema podacima GIE-a 27,46 posto.  

Pročitajte još

Teme
energetska kriza iran njemačka plin rusija uniper

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?

Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare

Budi prvi koji će ostaviti komentar
Pošalji komentar Pročitaj komentare (0)
Pratite nas na društvenim mrežama
Facebook X Instagram Youtube

Oglas

NAJČITANIJE

Sport

Idi na Sport

Najnovije

KOMENTAR TJEDNA

ZDRAVLJE

LIFESTYLE

SHOWBIZ

N1 KVIZ