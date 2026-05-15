Tko u Europi plaća najviše za struju i plin?

Osim nekoliko gradova, cijene plina za kućanstva zabilježile su značajan porast. Bruxelles (28,8%), Berlin (28,6%) i Atena (21,3%) zabilježili su porast od preko 20%. Porast je premašio 10% i u Beču (16,9%), Amsterdamu (14,8%) i Rimu (10,9%). Iznad prosjeka EU-a nalaze se i Bukurešt (8,9%), Riga (8,7%), London (8,6%), Pariz (7,9%) i Tallinn (7,2%). Nasuprot tome, Madrid je zabilježio najveći pad od 7,9%, a slijede ga Ljubljana (4%) i Varšava (3,5%).