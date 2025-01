Širi se popis zemalja iz kojih će povratnici imati pravo na oslobođenje poreza: Evo od kad vrijedi i kako ga ostvariti

Podijeli :

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja oslobađaju se poreza na dohodak na rok od pet godina povratnici hrvatski državljani i potomci iseljenika.

Kako bi svi hrvatski iseljenici kao i hrvatski državljani koji su iselili u posljednjem valu bili u ravnopravnom položaju glede oslobođenja poreza na dohodak na razdoblje od pet godina Porezna uprava će razmotriti sve primjedbe i prijedloge iz javnog savjetovanja. Izgledno je i da će i povratnik iz Češke ili Slovenije biti oslobođen poreza na dohodak ako je neprekidno boravio u tim zemljama najmanje dvije godine kao i povratnik iz Njemačke ili Irske, piše Večernji list.

I ustavnopravni stručnjak doc. dr. sc. Mato Palić prošli je tjedan istaknuo da je ustavnopravno sporno porezne olakšice omogućiti povratnicima i potomcima iseljenika iz 27 europskih i prekomorskih zemalja, a ne svima. Na navedeno su se žalili i građani u javnom savjetovanju. Porezna uprava je stoga istaknula: “Što se tiče obuhvata država, Pravilnikom o porezu na dohodak detaljnije se uređuje zakonom propisana porezna olakšica u tom dijelu.

No ističemo kako isti još nije donijet te da će se sve primjedbe i prijedlozi zaprimljeni u razdoblju javnog savjetovanja pažljivo razmotriti kako bi svi hrvatski iseljenici i njihovi potomci kao i hrvatski državljani koji su u novije vrijeme otišli iz Hrvatske bili u ravnopravnom položaju glede poreznih olakšica ako se odluče vratiti u RH i u njoj raditi, a što i jest intencija izmjena Zakona o porezu na dohodak u tom dijelu kao poticajne demografske mjere.”

Izmjenama Zakona o porezu na dohodak koji je stupio na snagu 1. siječnja oslobađaju se poreza na dohodak na rok od pet godina povratnici hrvatski državljani i potomci iseljenika. Iz Porezne pojašnjavaju proceduru: “Pravo na navedeno oslobođenje ostvaruju hrvatski državljani koji su od 1. siječnja 2025. prijavom prebivališta i boravišta prijavili povratak u Hrvatsku, nakon što su boravili u inozemstvu neprekidno najmanje dvije godine pod uvjetom da su, pri odlasku, u RH trajno odjavili prebivalište ili prijavili privremeni odlazak, a nisu po nalogu tuzemnog poslodavca izaslani na rad u inozemstvo, kao i oni hrvatski državljani koji nikada nisu imali prijavljeno prebivalište u RH.

Navedeno oslobođenje primjenjuje se i na hrvatske iseljenike, članove obitelji hrvatskih iseljenika, potomke hrvatskih iseljenika ili članove obitelji potomaka iseljenika u prekomorske države, a kojima je odobren privremeni boravak u svrhu useljavanja i povratka hrvatskog iseljeništva ili im je odobren stalni boravak sukladno Zakonu o strancima. Pravo na navedeno oslobođenje utvrđivati će se po službenoj dužnosti u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak temeljem podataka iz evidencije prijave prebivališta i boravišta građana MUP-a”, navode iz Porezne uprave.

Iznimno, Porezna uprava će, osim temeljem tih podataka, u upravnom postupku utvrditi pravo na oslobođenje i onima koji će podnošenjem obrasca za priznavanjem prava u posebnom postupku na Obrascu ZPP-DOH do kraja veljače tekuće godine za prethodnu godinu ili najkasnije do propisanog roka za prigovor dokazivati to pravo. Moći će priložiti vjerodostojnu dokumentaciju kojom mogu dokazati da su prije najmanje dvije godine odselili iz RH i od tada neprekidno živjeli u inozemstvu, da su se nakon 1. siječnja 2025. vratili i od tada imaju prijavljeno prebivalište i boravište u RH, dokaz da imaju hrvatsko državljanstvo, dokaz da su ostvarili pravo na privremeni boravak u svrhu useljavanja i povratka hrvatskog iseljeništva i sl.

Kako se olakšica primjenjuje do 1. siječnja prva oslobođenja Porezna uprava utvrdit će u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak za 2025. u 2026., te će se tek u lipnju 2026. znati podaci o broju građana koji su kao povratnici oslobođeni poreza na dohodak, piše Večernji list.

