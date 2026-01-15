RIJEKA
Prijavljen za trgovanje ljudima jer je dvoje bolesnika tjerao da prodaju po kućama
Istarska policija uhitila je i prijavila za trgovanje ljudima 41-godišnjaka iz Rijeke osumnjičenog da je dvoje bolesnih mladih ljudi tjerao da po kućama prodaju kalendare nakon čega im je uzimao zarađeni novac, izvijestila je policija.
U policiji navode da je osumnjičeni tijekom 2025. pa sve do 13. siječnja ove godine, kada je uhićen na području Umaga, znajući da se radi o osobama teško narušenog zdravlja, svjesno i namjerno radno iskorištavao 18-godišnjaka i 26-godišnjakinju na području Istarske županije, Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske i Istarske županije.
Osumnjičeni ih je vozilom dovozio u razne gradove na području tih županija, gdje ih je upućivao da obilaze kućanstva i prodaju kalendare po cijeni znatno višoj od one po kojoj ih je prethodno kupovao.
Potom je sav novac pribavljen prodajom zadržavao za sebe, bez isplate bilo kakve naknade ili isplate minimalne naknade za rad, pri tome izazivajući osjećaj straha kod oštećenih uslijed verbalnih pritisaka koje im je upućivao, kažu u istarskoj policiji.
Dodaju da je 41-godišnjak po dovršetku kriminalističkog istraživanja u srijedu navečer uz kaznenu prijavu predan u pritvorsku jedinicu Policijske uprave istarske.
