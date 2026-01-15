Prijavljen za trgovanje ljudima jer je dvoje bolesnika tjerao da prodaju po kućama

U policiji navode da je osumnjičeni tijekom 2025. pa sve do 13. siječnja ove godine, kada je uhićen na području Umaga, znajući da se radi o osobama teško narušenog zdravlja, svjesno i namjerno radno iskorištavao 18-godišnjaka i 26-godišnjakinju na području Istarske županije, Primorsko-goranske županije i Ličko-senjske i Istarske županije.