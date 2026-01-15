Venezuelca koji je pobjegao tijekom prometne kontrole u Minneapolisu u nogu je ustrijelio američki imigracijski službenik, objavila je vlada, usred raspoređivanja saveznih agenata koje je dovelo do velikog otpora u gradu u saveznoj državi Minnesoti. Reagirali su guverner i gradonačelnik Minneapolisa.
Guverner Minnesote, demokrat Tim Walz, objavio je na društvenim mrežama poziv stanovnicima da ne udovolje želji Donalda Trumpa.
"Državni istražitelji bili su na mjestu događaja u sjevernom Minneapolisu. Znam da ste ljuti. I ja sam ljut. Ono što Donald Trump želi jest nasilje na ulicama. Ali Minnesota će ostati otok pristojnosti, pravde, zajedništva i mira. Ne dajte mu ono što želi", stoji u objavi.
State investigators have been on the scene in North Minneapolis.— Governor Tim Walz (@GovTimWalz) January 15, 2026
I know you’re angry. I’m angry. What Donald Trump wants is violence in the streets.
But Minnesota will remain an island of decency, of justice, of community, and of peace.
Don’t give him what he wants.
U nizu objava na platformi X u srijedu, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey također je osudio ponašanje federalnih agenata:
„Bez obzira na to što je prethodilo ovom incidentu, situacija kojoj svjedočimo u našem gradu nije održiva.“ Dodao je da u Minneapolisu djeluje 600 lokalnih policijskih službenika, dok je administracija Donalda Trumpa poslala 3.000 saveznih službenika.
„Vidio sam postupke ICE-a koji su neprihvatljivi. A svima koji večeras nasjedaju na provokacije — prestanite. To ne pomaže. Ne možemo na kaos Donalda Trumpa odgovoriti vlastitim kaosom", napisao je Frey.
U Minnesoti su organizirani prosvjedi nakon što je federalni ICE agent Jonathan Ross ustrijelio i usmrtio Renee Good dok je bila u svom automobilu. Trenutno je u tijeku istraga, ali još nije poznato hoće li Ross biti optužen za ubojstvo.
