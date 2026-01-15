Oglas

Tim Walz

Guverner Minnesote nakon nove pucnjave: "Znam da ste ljuti. I ja sam ljut. Trump želi nasilje na ulicama, ne dajte mu to"

N1 Info
15. sij. 2026. 15:20
prosvjedi protiv ICE-a zbog ubojstva renee nicole good
Tim Evans / REUTERS

Venezuelca koji je pobjegao tijekom prometne kontrole u Minneapolisu u nogu je ustrijelio američki imigracijski službenik, objavila je vlada, usred raspoređivanja saveznih agenata koje je dovelo do velikog otpora u gradu u saveznoj državi Minnesoti. Reagirali su guverner i gradonačelnik Minneapolisa.

Guverner Minnesote, demokrat Tim Walz, objavio je na društvenim mrežama poziv stanovnicima da ne udovolje želji Donalda Trumpa.

"Državni istražitelji bili su na mjestu događaja u sjevernom Minneapolisu. Znam da ste ljuti. I ja sam ljut. Ono što Donald Trump želi jest nasilje na ulicama. Ali Minnesota će ostati otok pristojnosti, pravde, zajedništva i mira. Ne dajte mu ono što želi", stoji u objavi.

U nizu objava na platformi X u srijedu, gradonačelnik Minneapolisa Jacob Frey također je osudio ponašanje federalnih agenata:

„Bez obzira na to što je prethodilo ovom incidentu, situacija kojoj svjedočimo u našem gradu nije održiva.“ Dodao je da u Minneapolisu djeluje 600 lokalnih policijskih službenika, dok je administracija Donalda Trumpa poslala 3.000 saveznih službenika.

„Vidio sam postupke ICE-a koji su neprihvatljivi. A svima koji večeras nasjedaju na provokacije — prestanite. To ne pomaže. Ne možemo na kaos Donalda Trumpa odgovoriti vlastitim kaosom", napisao je Frey.

U Minnesoti su organizirani prosvjedi nakon što je federalni ICE agent Jonathan Ross ustrijelio i usmrtio Renee Good dok je bila u svom automobilu. Trenutno je u tijeku istraga, ali još nije poznato hoće li Ross biti optužen za ubojstvo.

