U Vukovaru obilježene obljetnice međunarodnog priznanja i mirne reintegracije

U povodu 34. obljetnice Međunarodnog priznanja Hrvatske i 28. obljetnice dovršetka mirne reintegracije hrvatskog Podunavlja, izaslanstva Vukovarsko-srijemske županije i Grada Vukovara položila su u četvrtak vijence na Memorijalnom groblju žrtava iz Domovinskog rata.
"Međunarodno priznanje donijelo je ohrabrenje našim braniteljima i svim Hrvatima, gdje god se nalazili. Isto tako govorimo i o mirnoj reintegraciji koja je omogućila da se cijeli taj prostor vrati u sastav Republike Hrvatske, ali na miran način, bez novih stradanja. To je primjer mudrosti koji je postao uzor diljem svijeta", poručio je vukovarsko-srijemski župan Ivan Bosančić.
Vukovarski gradonačelnik Marijan Pavliček podsjetio je težak put Vukovaraca nakon povratka u razrušene domove.
"Put povratka bio je izuzetno težak, osobito za domicilno stanovništvo koje se vraćalo u ruševine, ali razum je prevladao i danas na tim temeljima možemo graditi bolju budućnost, ne samo za Vukovar, nego i cijelu Hrvatsku", rekao je Pavliček.
