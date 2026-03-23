Sporazum EU-Mercosur počinje se primjenjivati 1. svibnja

Europska komisija je poslala “verbalnu notu“ Paragvaju, koji je depozitar ugovora Mercosura. Komisija je poduzela posljednji proceduralni korak potreban za privremenu primjenu, u skladu s Odlukom Vijeća od 9. siječnja. “Privremeni sporazum počet će se privremeno primjenjivati od 1. svibnja između EU-a i svih zemalja Mercosura koje dovrše svoje postupke ratifikacije i obavijeste EU prije kraja ožujka - Argentina, Brazil i Urugvaj su to već učinili. Paragvaj je nedavno ratificirao sporazum i očekuje se da će uskoro poslati svoju obavijest”, navodi Komisija.