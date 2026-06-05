VIDEO / Trump ponovno zadrijemao usred sastanka. Snimka iz Ovalnog ureda izazvala lavinu reakcija

Tijekom sporne konferencije Trump je govorio o više tema, uključujući svoje kritike vjetroelektrana, situaciju s Iranom i pitanja životnih troškova. Najavio je i da će prisustvovati trećoj utakmici NBA finala u New Yorku te poručio kako će se "pozabaviti Kubom“ nakon završetka aktualnih operacija na Bliskom istoku.