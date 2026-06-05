ŠIRE SE I LAŽNE VIJESTI
VIDEO / Trump ponovno zadrijemao usred sastanka. Snimka iz Ovalnog ureda izazvala lavinu reakcija
Američki predsjednik Donald Trump ponovno se našao na meti komentara na društvenim mrežama nakon što se tijekom konferencije za medije u Ovalnom uredu učinilo da je nakratko zaspao.
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Prema pisanju portala Mandatory, 79-godišnji Trump sudjelovao je u predstavljanju inicijative koju je nazvao "lijepim i čistim ugljenom“ (Beautiful, Clean Coal), kad su kamere zabilježile trenutak u kojem je zatvorio oči na neuobičajeno dugo vrijeme.
Sjedeći uz ministra unutarnjih poslova Douga Burguma, ministra energetike Chrisa Wrighta i čelnika Agencije za zaštitu okoliša Leeja Zeldina, Trump se u jednom trenutku naslonio unatrag i u stranu, što je potaknulo nagađanja da je nakratko zadrijemao tijekom obraćanja.
Bijela kuća: Trump neumorno radi da Ameriku učini još većom
Bijela kuća odbacila je takve tvrdnje. Glasnogovornik Davis Ingle poručio je za Daily Beast da je Trump "najbistriji, najdostupniji i najenergičniji predsjednik u američkoj povijesti“, prenose Yahoo News.
"Dok pojedini mediji šire neutemeljene teorije zavjere, predsjednik Trump neumorno radi na tome da Ameriku učini još većom“, rekao je Ingle.
Rubio branio Trumpa
Incident se dogodio samo dan nakon što je američki državni tajnik Marco Rubio na saslušanju u Kongresu odbacio optužbe da predsjednik često zaspi tijekom javnih događanja. Demokratski zastupnik Ted Lieu pritom je Rubiju pokazao nekoliko videozapisa na kojima se, prema njegovim tvrdnjama, vidi kako Trump drijema tijekom službenih nastupa.
Unatoč snimkama, Rubio je odbacio takvu interpretaciju događaja.
Liječnici izražavaju zabrinutost
O Trumpovu zdravstvenom stanju posljednjih se mjeseci sve više raspravlja. Kardiolog Jonathan Reiner, nekadašnji liječnik bivšeg američkog potpredsjednika Dicka Cheneyja, izjavio je prošlog mjeseca za CNN da Trump pokazuje znakove "izražene dnevne pospanosti“, koju je opisao kao ozbiljno zdravstveno stanje.
Tijekom sporne konferencije Trump je govorio o više tema, uključujući svoje kritike vjetroelektrana, situaciju s Iranom i pitanja životnih troškova. Najavio je i da će prisustvovati trećoj utakmici NBA finala u New Yorku te poručio kako će se "pozabaviti Kubom“ nakon završetka aktualnih operacija na Bliskom istoku.
Novi video dodatno je rasplamsao rasprave o predsjednikovu zdravstvenom stanju, koje su posljednjih tjedana sve češće tema u američkoj javnosti.
Tako se bila i proširila lažna vijest da je ovih dana imao i moždani udar te da je to bio razlog povlačenja iz javnosti.
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