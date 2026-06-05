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BANJA LUKA

Tragedija u susjedstvu: Šestogodišnje dijete preminulo u požaru, još troje ozlijeđenih

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Hina
|
05. lip. 2026. 13:16
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Vatrogasci Sarajevo. Photo: Armin Durgut/PIXSELL
Armin Durgut/PIXSELL

Šestogodišnje dijete je preminulo, a tri osobe, među kojima još jedno dijete, ozlijeđeni su u požaru koji je u petak ujutro izbio u obiteljskoj kući u Banjoj Luci, potvrdili su iz policije i bolnice.

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Požar u naselju Lauš je prijavljen nešto iza 10.30 sati nakon čega su na lice mjesta stigli gasitelji, pripadnici policije i hitne pomoći. Gasitelji su brzo lokalizirali vatrenu stihiju koja je imala tragične posljedice. 

Šestogodišnje dijete je preminulo od posljedica požara.  Troje ozlijeđenih smješteno je na odjel intenzivne pomoći Sveučilišnog kliničkog centra Republike Srpske u Banjpj Luci.

Iz bolnice su izvijestili da su pacijenti izloženi dimu i toksičnim plinovima, no da su stabilni i izvan životne opasnosti.

Vlasti nisu objavili detalje o tome jesu li ozlijeđeni članovi iste obitelji.

Istraga o uzrocima požara je u tijeku.

Policija je potvrdila da je na mjestu nesreće obavila očevid i poduzela prve mjere za utvrđivanje uzroka nesreće. 

Teme
bih bosna bosna i hercegovina sarajevo

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