NOVINAR TJEDNIKA NOVOSTI
Jerko Bakotin: Rat SAD-a i Izraela protiv Irana izgleda kao apsolutni poraz. Amerika je ponižena
Novinar tjednika Novosti Jerko Bakotin, koji je s ekipom N1 televizije bio na Zapadnoj obali, govorio je u Novom danu kod našeg Hrvoja Krešića o ratu s Iranom i razvoju situacije na Bliskom istoku
"Situacija na Bliskom istoku je dobila još jedan sloj komplekosnosti, iako je i prije bilo jasno da je to složen problem. Američko-izraelskom agresijom na Iran situacija se dodatno zakomplicirala. Vidimo da Izrael u Libanonu provodi model iz Gaze – protjeruje ljude i spaljuje naselja", rekao je Bakotin.
Naglasio je kako rat Amerike i Izraela protiv Irana izgleda kao apsolutni poraz.
"Bez obzira na impresivne vojne uspjehe, u političkom i taktičkom smislu taj rat izgleda kao apsolutni poraz. Hegemon svijeta nije usio poraziti četverorazrednu vojnu silu kakav je Iran. Rat je očito prilično krivo osmišljen i zapravo je Amerika ponižena pred cijelim svijetom", smatra novinar Novosti.
"Amerika ne može promijeniti iranski režim"
Naglašava kako će to imati velike posljedice po Bliski istok.
"Brojne arapske zemlje koje su desetljećima ulagale u odnos s SAD-om, vide da Amerika ne može promijeniti iranski režim, niti ih zaštititi od odmazde", ocijenio je Bakotin.
Dodao je kako će to srednjoročno dovesti do gubitka američkog utjecaja na Bliskom istoku.
Prema Bakotinovu mišljenju, višedesetljetni san Benjamina Netanyahua o rušenju iranskog režima je "apsolutno poražen", a iživljavanje na Libanonu je dijelom pokušaj kompenzacije za taj poraz.
"Netanyahu je glavna prepreka sporazumu između Amerike i Irana"
"Onog trenutka kad bi prestao izraelski rat u Libanonu, Netanyahu bi morao objasniti sve te poraze. Unatoč pozivima na mir, intezivira se agresija na Libanon, radi se i dalje na planu iseljavanja stanovništava Gaze. U Izraelu i dalje sanjaju, planiraju i smjeraju provesti etničko čišćenje prilično velikih razmjera", ističe novinar Bakotin.
Pregovori između Libanona i Izraela ne naperduju, a pregovori SAD-a i Irana utječu na situaciju u Libanonu jer je Iran jasno poručio da neće pristati na mir koji neće uključivati Libanon.
"Izdaja Hezbolaha bila bi čavao u lijes iranskih regionalnih sposobnosti i projekcije moći i utjecaja, imidža snage. Tu Trump nema naročitih osobnih želja da se nastavi rat u Libanonu, ali Netanyahu, njegov bliski partner, ima. Netanyahu je zapravo glavna prepreka sporazumu između Amerike i Irana", naglašava Bakotin.
Suprostavljeni interesi Trumpa i Netanyahua
Napominje da i Donalda Trumpa i Netanyahua uskoro očekuju izbori, ali da su im interesi u tom smislu suprostavljeni jer Trump želi rat s Iranom završiti što prije, a Netanyahu ga želi nastaviti. Trumpu je rat s Iranom skup, ankete pokazuju pad popularnosti, rastu cijene benzina, dok Netanyahu gubi na popularnosti onda kad ne ratuje.
"Trumpu je to još jedan transakcijski odnos, možda je čak skloniji postupati bezobzirnije prema Izraelu nego dosadašnji predsjednici. Izraelce se u sve više zemalja svijeta više ne gleda kao žrtvu nego državu počiniteljicu zločina. Netanyahuova ostavština bit će ozbiljno urušavanje potpore koju je Izrael imao u svijetu, ali i među židovskim stanovništvom", zaključio je Bakotin.
Večeras u 21 sat pogledajte posljednji nastavak našeg serijala "Zapadna obala: život iza zida".
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare