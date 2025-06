Stiže velika promjena za dio budućih umirovljenica, evo što se mijenja

Prema podacima Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje, od uvođenja dodanog staža do 4. ožujka, više od 96.460 korisnika mirovina ostvarilo je to pravo, što je dovelo do prosječnog povećanja njihove mirovine oko 1,6% po djetetu. Povećanje dodanog staža za svako dijete sa sadašnjih šest na 12 mjeseci, osim povećanja mirovine budućim korisnicima u prosjeku od 3% za svako dijete, pridonijet će daljnjem smanjenju rodno uvjetovanih nejednakosti u mirovinskim primanjima, mišljenje je hrvatske Vlade. Nema točnih podataka koliki je to financijski teret za državu, no naša je procjena da je riječ o skromnoj stavki od 20-ak milijuna eura godišnje. Majčinski dodatak ne smanjuje potrebne uvjete godina staža i života za odlazak u mirovinu, već se samo dodaje na postojeći staž, nakon što žena ostvari regularne uvjete za mirovinu, bilo da je riječ o prijevremenoj, redovnoj starosnoj ili invalidskoj mirovini. Ove se godine u prijevremenu mirovinu može ići s 33 godine i 9 mjeseci staža te 59 godina i 9 mjeseci života, a u starosnu sa 63 godine i 9 mjeseci, uz minimalnih 15 godina staža.