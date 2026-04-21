Vlasnica agencije za nekretnine Lana Mihaljinac bila je gošća našeg Tihomira Ladišića u Novom danu i komentirala stanje na tržištu nekretnina u Hrvatskoj.
Rastu li cijene nekretnina i dalje?
"To ovisi od države do države, ali generalno govoreći od covid krize cijene su u svim državama rasle, bilo ih je par gdje su padale zbog jakih restrikcija i potpunog zaustavljanja. Na tim tržištima je došlo do oporavka kako je covid kriza popuštala", rekla je Lana Mihaljinac.
Cijene rastu
Kakav je trend u Hrvatskoj?
"Trend je rasta cijena, a najviše se ubrzao u 2021., 2022. i 2023. Prosječne cijene nastavljaju rasti, ali prosjeci nam ne govore dovoljno, treba dublje analizirati", navodi.
Komentirala je i APN: "To je bio jedan od faktora koji je pridonio rastu cijena jer je ta mjera uvedena u trenutku kada se tržište počelo oporavljati u smislu potražnje, platežne moći, govorimo o 2016. Taj oporavak je tržište dočekalo bez ponude jer u tim godinama krize građevinski sektor je potpuno zamro i novi proizvodi nisu dolazili na tržište. Bilo je više potražnje na tržištu s nedovoljno ponude."
Batina i ponuda
Smatra da je važno da se u Hrvatskoj počelo pričati o priuštivosti stanovanja i da je ključno da je donesena strategija: "Ako govorimo o generalnim mjerama koje bi trebale riješiti nepriuštivo stanovanje, one su sve tu. S jedne strane se ide batinom - porezna politika, porez na nekretnine, a s druge strane se ide na stvaranje ponude. To je ključno za rješavanje nepriuštivosti jer mi jednostavno nemamo dovoljno stanova za ljude koji si više ne mogu priuštiti kupnju ili najam stana po tržišnim cijenama."
18 kvadrata
"Imamo jako velik broj praznih nekretnina, ali ne razumijemo strukturu fonda praznih stanova. Pretpostavljam da su mnogi od njih zapušteni stanovi na područjima gdje u Hrvatskoj nema puno ekonomske aktivnosti. Ima stanova koji su ljudi kupovali kao investiciju. To je rezultiralo malim brojem nekretnina koje su ušle u program priuštivog stanovanja. Vlada je željela aktivirati fond praznih stanova."
Mihaljinac tvrdi da će građani moći prijaviti na program kada se te nekretnine plasiraju na tržište.
Komentirala je i izjavu ministra Branka Bačića koji je rekao da je za mladu osobu 18 kvadrata dovoljno na kratko vrijeme: "Izjava ministra se izvukla iz konteksta, na tržištu postoji pojam mikrostana, ali to je kod nas jako nerazvijeno."
"Postojala bi potražnja za mikrostanovima, njih bi unajmljivali studenti, mladi profesionalci, to bi moralo biti na prihvatljivoj lokaciji i to bi bio stan koji bi netko uzeo na neko određeno vrijeme", dodala je.
