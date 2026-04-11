Evo za koliko su porasle cijene nekretnina u EU-u: Hrvatska među rekorderima

Cijene nekretnina u Europskoj uniji porasle su za 5,5 posto u posljednjem kvartalu prošle godine, uz snažniji rast u zemljama poput Hrvatske, Portugala i Španjolske.
Oglas
"Kretanja cijena krajem 2025. bila su oblikovana poboljšanjem uvjeta financiranja, što je dovelo do povratka potražnje', izjavio je Michael Polzler, izvršni direktor jedne tvrtke za nekretnine. Dodao je da su se kupci zainteresirali i jer su se stabilizirale kamatne stope, piše Euronews.
Gdje su cijene najviše porasle?
Prema Euronewsu, to se dogodilo u Mađarskoj, koja je osjetila povećanje od 21,2 posto, prema podacima Eurostata.
"Mađarska, kao vodeća zemlja, posljednjih je godina poticala programe subvencioniranog vlasništva nad stanovima, što je povećalo potražnju uz snažnu aktivnost investitora", izjavila je Kate Everett-Allen, voditeljica istraživanja europskog stambenog tržišta.
Hrvatska među rekorderima
U europodručju su Portugal i Hrvatska također zabilježili značajan rast od 18,9% odnosno 16,1%. Španjolska slijedi s rastom od 12,9%. Polzler je rekao da je najjači rast cijena u Portugalu, Hrvatskoj i Španjolskoj koncentriran u ključnim urbanim i obalnim područjima gdje je potražnja najveća. Istaknuo je da je, primjerice, rast cijena u Portugalu potaknut ograničenom ponudom, posebno u Lisabonu, Portu i okolnim područjima, ali i ciljanim mjerama državne potpore.
Pritom je istaknuo da su gradovi poput Valencije i Madrida nadmašili nacionalne prosjeke u Španjolskoj, potaknuti domaćom i međunarodnom potražnjom. Pritom su kontinuirana strana ulaganja i trajna privlačnost tih tržišta dodatno su ojačali rast cijena.
Euronews je izdvojio i ostale zemlje s rastom cijena nekretnina iznad deset posto. Tu spadaju Slovačka (12,8%), Bugarska (12,6%), Latvija (11%), Litva (10,8%) i Češka (10,4%).
Manji je rast zabilježen u Danskoj (7,6%), Irskoj (7%), Rumunjskoj (6,7%), Nizozemskoj (6,2%), Malti (6,1%), Cipru (6%), Sloveniji (5,8%) i Norveškoj (5,7%) također je bio iznad prosjeka EU-a, ali s manjom razlikom.
PROČITAJTE JOŠ
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas