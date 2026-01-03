Susjedima stižu 12 posto veće mirovine: Evo koliko iznose u odnosu na naše

Čak 12 posto veće mirovine razveselit će za koji dan umirovljenike u Srbiji. Unatoč velikom rastu posljednjih godina, primanja su im i dalje manja od naših te u prosjeku iznose 485 eura nakon ovog povećanja. Plan je da prosječna mirovina u Srbiji raste do 2027. godine na oko 650 eura, dok hrvatska Vlada obećava 800 eura sveukupne mirovine.
Susjednim umirovljenicima u Srbiji u siječnju će biti isplaćene mirovine uvećane za 12,2 posto. Usklađivanje se provodi svake godine u prosincu, a posljednjih je godina zabilježen značajan rast. Prosječna mirovina našim susjednima nakon ovog usklađivanja iznosi oko 485 eura. I dalje je to manje nego u Hrvatskoj, gdje radničke mirovine iznose 627 eura, bez isplata prema međunarodnim ugovorima.
Veći rast nego kod nas, ali manje mirovine
Mirovine su od 2012. godine naovamo gotovo udvostručene u Hrvatskoj, dok su u Srbiji rasle više nego dvostruko. Tada su, naime, iznosile svega 204 eura. Prema planu rasta, očekuje se da prosječna mirovina do 2027. godine dostigne približno 650 eura u Srbiji. Istovremeno, hrvatska Vlada planira do 2028. godine 800 eura prosječne sveukupne mirovine, a u koju su uključene i one prema posebnim propisima, piše Mirovina.hr.
Predsjednik Srbije, Aleksandar Vučić potvrdio je da će uvećane mirovine biti isplaćene prije Badnjaka u toj pravoslavnoj zemlji, odnosno 4. ili 5. siječnja. Umirovljenicima je čestitao nadolazeći Božić i zaželio im dobro zdravlje i dugi život, a najavio je novi rast mirovina nagodinu. Novca, kaže, ima i isplate idu prema planu.
Mirovine se isplaćuju mjesec dana ranije
Ministar financija Siniša Mali podsjetio je da se mirovine isplaćuju mjesec dana ranije što je, kako navodi, još jedno ispunjeno obećanje prema najstarijim građanima.
U Srbiji su stupili na snagu i novi uvjeti za odlazak žena u starosnu mirovinu. Žene u 2026. pravo na mirovinu ostvaruju s navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža. Uvjeti za muškarce ostaju nepromijenjeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Dobna granica za žene postupno će se povećavati za po dva mjeseca godišnje do 2032., kada će se izjednačiti s uvjetima za muškarce. Pravo na starosnu mirovinu, neovisno o dobi, i dalje se ostvaruje s 45 godina staža osiguranja.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
