Susjedima stižu 12 posto veće mirovine: Evo koliko iznose u odnosu na naše

U Srbiji su stupili na snagu i novi uvjeti za odlazak žena u starosnu mirovinu. Žene u 2026. pravo na mirovinu ostvaruju s navršene 64 godine života i najmanje 15 godina staža. Uvjeti za muškarce ostaju nepromijenjeni, 65 godina života i najmanje 15 godina staža. Dobna granica za žene postupno će se povećavati za po dva mjeseca godišnje do 2032., kada će se izjednačiti s uvjetima za muškarce. Pravo na starosnu mirovinu, neovisno o dobi, i dalje se ostvaruje s 45 godina staža osiguranja.