Porezni obveznici koji su ostvarili dohodak iz inozemstva nisu dužni predati poreznu prijavu ako su podatke o ostvarenom dohotku i plaćenom porezu na dohodak u inozemstvu prijavili na propisanim obrascima (Obrazac JOPPD i Obrazac INO-DOH). Porezna napominje kako je pri utvrđivanju dohotka iz inozemstva potrebno uzeti odredbe međunarodnih ugovora koji su na snazi, a koji imaju prednost pred odredbama tuzemnog Zakona.