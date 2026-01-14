I u 2026. mladima najveći povrat poreza: Evo kad bi trebao sjesti na račune

Mlade zaposlene osobe i u 2026. mogu računati na značajan povrat poreza za 2025. godinu, pri čemu će oni do 25 godina dobiti puni iznos uplaćenog poreza, a mladi do 30 godina polovicu. Prema podacima Porezne uprave, pravo na ovu olakšicu prošle je godine imalo oko 230.000 mladih, a sličan broj očekuje se i u 2026.
Najveći povrat poreza u 2026. za 2025. godinu u Hrvatskoj, kao i prethodnih godina, mogu očekivati mlade osobe do 30 godina. Prema podacima Porezne uprave za 2024. pravo na polovinu ili čitav uplaćeni porez imalo je oko 230.000 mladih osoba, pa se slična brojka očekuje i u 2026.
Povrat poreza u 2026.: Tko dobiva 50, a tko 100 posto?
Prema Pravilniku o porezu na dohodak, mlade osobe do 25 godina imaju pravo na 100 posto povrata uplaćenog poreza na dohodak, a oni do 30 godina imaju pravo na 50 posto povrata. To pravo ostvaruju sve fizičke osobe koje ostvaruju dohodak od nesamostalnog rada (plaću), dakle ne odnosi se na studente koji rade isključivo na studentski ugovor preko student servisa jer oni dobivaju naknadu. Poreznu upravu pitali smo i kada se u 2026. može očekivati povrat poreza.
– Očekuje se da će povrati poreza po godišnjem obračunu poreza na dohodak za 2025. godinu pratiti dinamiku prethodne godine sa početkom izvršavanja u svibnju, navode iz Porezne za srednja.hr.
Tko konkretno u 2026. dobiva 50, a tko 100 posto povrata poreza?
Kako je vidljivo iz spomenutog Pravilnika, u 2026. godini 50 posto povrata poreza dobivaju oni koji su rođeni 1995., 1996., 1997., 1998. i 1999. S druge strane, povrat od 100 posto dobit će oni rođeni 2000., 2001., 2002. i mlađi.
Često pitanje je i je li nužno podnositi posebnu prijavu za povrat poreza prema ovom propisu za mlade. U većini slučajeva nije, osim ako, primjerice, imate olakšicu za koju Porezna nema podatke.
– Ukoliko te osobe nisu obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, pravo na povrat poreza uplaćenog tijekom poreznog razdoblja po osnovi plaće utvrdit će Porezna uprava po službenoj dužnosti rješenjem u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak bez obveze podnošenja Obrasca ZPP-DOH, a radi ostvarivanja prava na navedenu poreznu olakšicu. Isto tako, ako isti žele iskoristiti olakšice propisane Zakonom, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima, primjerice o podacima o uzdržavanoj djeci jer nisu upisana na Obrascu PK ili podacima o danim darovanjima na temelju kojih se može uvećati osobni odbitak, obvezni su do 28. veljače podnijeti Obrazac ZPP-DOH, navode iz Porezne uprave.
