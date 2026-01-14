I u 2026. mladima najveći povrat poreza: Evo kad bi trebao sjesti na račune

– Ukoliko te osobe nisu obveznici podnošenja godišnje porezne prijave, pravo na povrat poreza uplaćenog tijekom poreznog razdoblja po osnovi plaće utvrdit će Porezna uprava po službenoj dužnosti rješenjem u posebnom postupku utvrđivanja godišnjeg poreza na dohodak bez obveze podnošenja Obrasca ZPP-DOH, a radi ostvarivanja prava na navedenu poreznu olakšicu. Isto tako, ako isti žele iskoristiti olakšice propisane Zakonom, a za koje Porezna uprava ne raspolaže podacima, primjerice o podacima o uzdržavanoj djeci jer nisu upisana na Obrascu PK ili podacima o danim darovanjima na temelju kojih se može uvećati osobni odbitak, obvezni su do 28. veljače podnijeti Obrazac ZPP-DOH, navode iz Porezne uprave.