Teolog Milas za N1: Generalno je cijeli svijet zauzeo stranu pape Lava, to je genijalno

Upitan može li to utjecati na vjernike, odgovorio je: "Ako oni sada ne otvore oči, neće vjerojatno nikada. Ono što je zanimljivo gledati sad je kako se raspoloženje američkih katolika mijenja. Vidimo već malo glasniji revolt, iako su bili oprezni, da ne kažem podložni. Generalno je sada cijeli svijet zauzeo stranu pape Lava, što mi je genijalna stvar. Ovdje imamo lika koji godinu dana moli da mu se da Nobelova nagrada za mir, dok potencira sukobe i ratove. I taj lik napada jednog čovjeka koji uporno zalaže se za mir. Riječ je o apsurdnoj situaciji. Imamo s jedne stranu logiku dominacije sile i političkog spektakla, a s druge moralnog autoriteta koji podsjeća da nije sve što je glasno, moćno i silovito ispravno i dobro", poručio je.