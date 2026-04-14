SUKOB TRUMPA I PAPE
Teolog Milas za N1: Generalno je cijeli svijet zauzeo stranu pape Lava, to je genijalno
U Studiju uživo kod našeg Hrvoja Krešića gostovao je teolog Dalibor Milas koji je komentirao sukob američkog predsjednika Donalda Trumpa i pape Lava XIV.
Komentirajući poruke Donalda Trumpa upućene Svetom Ocu, kao i fotografiju koju je Trump objavio na društvenim mrežama Milas je rekao da ga to nije šokiralo. Više ga, kaže, čude ljudi kojima je to šokantno.
"Trump tako nastupa otkako ga pratimo. On je samo znak da živimo u vremenu glasnih, vulgarnih, arogantnih tipova koji silom i galamom misle da mogu puno toga postići. Ovaj sukob s papom je sukob dvije logike koje se jednostavno ne mogu ne sukobiti. Čak mi je i drago da je do ovog sada došlo", rekao je.
Upitan može li to utjecati na vjernike, odgovorio je: "Ako oni sada ne otvore oči, neće vjerojatno nikada. Ono što je zanimljivo gledati sad je kako se raspoloženje američkih katolika mijenja. Vidimo već malo glasniji revolt, iako su bili oprezni, da ne kažem podložni. Generalno je sada cijeli svijet zauzeo stranu pape Lava, što mi je genijalna stvar. Ovdje imamo lika koji godinu dana moli da mu se da Nobelova nagrada za mir, dok potencira sukobe i ratove. I taj lik napada jednog čovjeka koji uporno zalaže se za mir. Riječ je o apsurdnoj situaciji. Imamo s jedne stranu logiku dominacije sile i političkog spektakla, a s druge moralnog autoriteta koji podsjeća da nije sve što je glasno, moćno i silovito ispravno i dobro", poručio je.
Što se tiče Pape i politike, Milas smatra da je on tu vrlo oprezan i da je taj dio vanjske politike prepustio stručnijima od sebe. U usporedbi s papom Franjom, koji je izazivao podijeljene reakcije, Milas kaže da se Lav tu drži po strani i bavi se svojim poslom.
"Ovdje je reakcija bila neizbježna. Kad netko na ovako surov način govori... Tko Trumpa išta pita? On uopće nije katolik i nije u poziciji da govori koga on želi ili ne želi. To je ta njegova bahatost koja je tražila reakciju. Papa sad nije ušao u osobni obračun, nego nije spuštao raspravu na razinu ega nego je ostao na terenu Evanđelja, mira i odgovornosti, što i radi cijelo vrijeme", rekao je.
Kaže da postoje informacije koje govore da je bilo poziva iz Pentagona prema Papi da objasni svoje izjave o američkoj politici. "Papa na početku nikad nije izričito spomenuo Trumpa i SAD, već samo o onima koji počinju ratove. Taj potez da američka administracija poziva na raport vatikanske ljude, to je isto dio njihova kontinuiteta, da misle da mogu na svakog utjecati i stvarati narativ kakvog žele. Drago mi je da su pokazali da postoji jedan drugačiji pristup i put koji se neće tako lako dati ušutkati", rekao je.
Donald Trump nije katolik, ali njegov potpredsjednik J.D. Vance jest. On je poručio Papi da bi se trebao držati moralnih pitanja. "On je konvertit, priučeni katolik koji selektivno uzima katoličke vrijednosti. Svojim nastupom ne pokazuje baš da je obraćenje uspjelo, kako on to tvrdi. Za sve njih je vjera politički mehanizam. Prije nekoliko dana je i udovica Charlieja Kirka napala papu Lava. To mi jednostavno samo pokazuje da se nisu naučili komunicirati. Prvo, papa nije rekao ništa ružno ni negativno, samo je iznio jasan stav gdje je branio granicu između Evanđelja i ideologije. U Americi svjedočimo da se kršćanstvo zloupotrebljava, na jako ružan način", dodao je.
Peter Thiel, jedan od najvažnijih tehnooligarha, govorio je usred Rima o Antikristu. "To je čovjek koji već godinama takav narativ, on s teologijom nema veze. Pokušava neke kapitalističke elemente povezivati s kršćanskim. Budimo realni, Trumpu smeta snažna Europa. On želi Europu koja je loša, oslabljena i čini sve da nas oslabi. Imamo i domaće plaćenike koji kontinuirano rade na tome da zloupotrebe kršćanstvo, koji žele naštetiti Crkvi i Europi", rekao je.
Komentirajući frazu "kršćanski nacionalizam", Milas je istaknuo: "Taj kršćanski nacionalizam je uvijek postojao u Americi, u nekim evangelikalnim skupinama i bio je nebitan i minoran. Ali, dolaskom Trumpa na pozornicu ta je tema postala dio svjetskog mainstreama. To je narativ koji je sam po sebi kontradiktoran - kršćanstvo i sila i moć ne idu zajedno. To neće proći, ne vidim kako bi moglo. Trump je starac od 80 godina i svi znamo kako nastupa i zašto tako nastupa. S druge strane, imamo papu koji je jasno poručio da se neće povući. Tek se sad pokazuju neke jasne stvari, a papa se pretvara u oponenta, u osobu koja se s hrabrošću suprotstavlja manipulaciji i zloupotrebi kršćanstva", naglasio je.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare