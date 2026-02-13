Trump planira smanjiti neke carine na aluminij i čelik

Američki predsjednik Donald Trump planira smanjiti neke od carina na čeličnu i aluminijsku robu, izvijestio je u petak Financial Times, pozivajući se na dobro upućene izvore.
Oglas
Dužnosnici ministarstva trgovine i ureda američkog trgovinskog predstavnika vjeruju da carine štete potrošačima jer podižu cijenu robe, kao što su kalupi za kolače ili limenke i konzerve, navodi se u izvješću FT-a.
Birači diljem zemlje zabrinuti su zbog potrošačkih cijena, a očekuje se da će za Amerikance zabrinutost zbog troškova života biti glavni čimbenik na međuizborima u studenom.
30 posto Amerikanaca odobrava Trumpov način
Nedavna anketa Reutersa/Ipsosa pokazala je da 30% Amerikanaca odobrava Trumpov način rješavanja rastućih troškova života, dok ih 59% ne odobrava.
Ne odobravaju ga ni svi republikanci među ispitanicima. Svaki peti se izjasnio negativno, dok je devet od deset demokrata protiv Trumpovih politika za olakšavanje nošenja s troškovima.
Trump je prošle godine uveo carine na uvoz čelika i aluminija do 50% i više puta koristio carine kao alat za pregovore s nizom trgovinskih partnera.
Trumpova administracija sada ponovno razmatra popis proizvoda na koje se primjenjuju carine i planira neke izuzeti, kao i zaustaviti širenje popisa, već umjesto toga pokrenuti ciljaniju nacionalnu istragu sigurnosti određene robe, dodaje se u izvješću FT-a.
Bijela kuća i Ministarstvo trgovine još nisu odgovorili na Reutersove zahtjeve za komentar izvan redovnog radnog vremena.
Trump se nedavno u Detroitu hvalio svojim ekonomskim rezultatima, ističući preusmjeravanje pozornosti na američku proizvodnju i svoje napore u rješavanju visokih potrošačkih troškova, dok Bijela kuća nastoji pokazati da se bavi ekonomskim brigama koje muče američka kućanstva.
Američko ministarstvo trgovine prošle je godine povećalo carine na čelik i aluminij za više od 400 proizvoda, uključujući vjetroturbine, mobilne dizalice, kućanske aparate, buldožere i drugu tešku opremu, zajedno s vagonima, motociklima, brodskim motorima, namještajem i stotinama drugih proizvoda.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas