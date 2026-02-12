Kako piše Slobodna Dalmacija, crvena paprika prodaje za za tri do pet eura po kliogramu I dolazi mahom iz uvoza – iz Italije, Mađarske, Nizozemske, Španjolske, Nizozemske ili Slovenije. Cijena joj je prije dolaska u Hrvatsku niska, ali do dolaska na štandove nadodaju se trpškovi prijevoza, skladištenja I marže.