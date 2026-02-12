Hrvatske tržnice zahvatio je novi val poskupljenja. Plaćamo višu cijenu za gotovo sve – od tradicionalnog zimskog povrća poput kupusa, kelja i krumpira, do sezonskih namirnica koje su nam danas dostupne tijekom cijele godine
Oglas
Kako piše Slobodna Dalmacija, crvena paprika prodaje za za tri do pet eura po kliogramu I dolazi mahom iz uvoza – iz Italije, Mađarske, Nizozemske, Španjolske, Nizozemske ili Slovenije. Cijena joj je prije dolaska u Hrvatsku niska, ali do dolaska na štandove nadodaju se trpškovi prijevoza, skladištenja I marže.
Cijena kilograma krastavaca na tržnicama se kreće od oko 2,5 do čak pet eura po kilogramu, ovisno o sezoni i gradu.
Zelena salata po komadu doseže i tri eura, krumpir uglavnom košta više dva eura po kilogramu, dok se uvozna mrkva i crveni luk prodaju i do tri eura.
Grah šareni je osam, a grah bijeli čak 10 eura, naravno sve je uvozno, iz Egipta.
Slobodna Dalmacija podsjeća da Hrvatska ne proizvodi dovoljno hrane za vlastite potrebe pa se znatne količine krumpira, luka, mrkve, rajčice i krastavaca uvoze iz susjednih i drugih zemalja Europske unije, ali i iz Srbije.
No, bez obzira na podrijetlo – domaće ili strano – povrće je skuplje nego ikad. a odlazak na tržnicu, piše Slobodna, za mnoge se pretvara u pažljivo vaganje svake stavke u košarici.
Pročitajte još
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
Oglas
NAJČITANIJE
Oglas
Oglas
Najnovije
Oglas
Oglas