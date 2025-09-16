To je drugi dio ovogodišnje kampanje HTZ-a za domaće tržište, koja u prvi plan stavlja lokalna iskustva, autentične doživljaje i ponudu hrvatskih destinacija. Aktualna će biti do kraja listopada, s promotivnim materijalima u koje su ovog puta uključeni Korčula, zaleđe Zadra, Podravina i Lika.