Hrvatska turistička zajednica (HTZ) kampanjom "Posjeti me!" potiče domaće stanovništvo na posezonska putovanja po Hrvatskoj, promovirajući ljepote, baštinu i enogastronomiju odabranih domaćih krajeva, izvijestio je HTZ u utorak.
To je drugi dio ovogodišnje kampanje HTZ-a za domaće tržište, koja u prvi plan stavlja lokalna iskustva, autentične doživljaje i ponudu hrvatskih destinacija. Aktualna će biti do kraja listopada, s promotivnim materijalima u koje su ovog puta uključeni Korčula, zaleđe Zadra, Podravina i Lika.
Direktor HTZ-a Kristjan Staničić ističe snažan doprinos domaćih turista u prvih osam mjeseci ove godine u ostvarenju pozitivnih turističkih rezultata, jer su s 2,4 milijuna dolazaka i 11,2 milijuna noćenja ostvarili poraste od 8 i 3 posto u odnosu na isto lanjsko razdoblje.
Želja je domaćim turistima približiti atraktivne lokacije
"To je povijesni rezultat koji potvrđuje potencijale domaćeg tržišta. Putem ove kampanje domaćim turistima želimo dodatno približiti kvalitetne i atraktivne lokacije, koje se ističu po zanimljivoj i autohtonoj turističkoj ponudi, koja do posebnog izražaja dolazi u razdobljima pred i posezone", poručio je Staničić.
Aktivnosti u sklopu kampanje provodit će na online i offline kanalima komunikacije, od native članaka i oglašavanje na društvenim mrežama do print oglasa, digitalnog vanjskog oglašavanja, na društvenim mrežama i dr.
U prvom dijelu kampanje "Posjeti me!" bili su obuhvaćeni Dugi otok, Šibenik, Slavonija, Gorski kotar, Zagorje i Međimurje.
Kakvo je tvoje mišljenje o ovome?
Pridruži se raspravi ili pročitaj komentare
