I šef HTZ-a kaže da su naši hoteli skupi. Usporedili smo cijene s onima u tri konkurentske zemlje

Tragom njegove izjave provjerili smo koliko u usporedbi s Hrvatskom košta ljetovanje u hotelima u trima zemljama koje je spomenuo - Italiji, Grčkoj i Španjolskoj. Poslužili smo se stranicom Booking.com zadavši iste kriterije za sve četiri zemlje: sedam noćenja za četveročlanu obitelj (dvoje odraslih i dvoje djece u dobi do 12 godina) u hotelu, na bazi polupansiona od 1. do 8. kolovoza. Budžet za noćenje postavili smo u rasponu od 250 do 500 eura, a od ostalih kriterija zadali da se hotel nalazi uz plažu, da ima parkiralište i besplatni wi-fi. Evo što nam je ponuđeno...