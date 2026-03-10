Hrvatska na naslovnicama National Geographic Travelera. Evo što pišu o nama

U istom izdanju objavljen je i uvodnik zamjenice glavnog urednika, Agnieszke Załęske-Franus, koja kroz osobno iskustvo putovanja opisuje hrvatsku filozofiju života „pomalo“. Kako je rekla, upravo takav pristup životu i odmoru, kroz uživanje u trenutku i bez žurbi, ističe neke od posebnosti Hrvatske kao destinacije koja poljskim ljubiteljima putovanja omogućuje autentičan doživljaj, od dubrovačkih ulica i pogleda na Jadran do Plitvičkih jezera, Splita i brojnih povijesnih istarskih gradova.