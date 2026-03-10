Hrvatska na naslovnicama National Geographic Travelera. Evo što pišu o nama

Popularnost Hrvatske kao turističke destinacije na tržištu Poljske i UK-a najbolje potvrđuju naslovnice i reportaže o našoj zemlji objavljene u magazinu National Geographic Traveler, jednom od najutjecajnijih svjetskih putničkih časopisa, priopćio je HTZ.
U ovogodišnjem četvrtom broju poljske verzije magazina, Hrvatska je predstavljena kao glavna tema kroz opsežan prilog koji čitateljima približava raznolikost hrvatskih regija, prirodnih ljepota i kulturne baštine. Łukasz Załuski, glavni urednik poljskog National Geographic Travelera, ističe kako je Hrvatska destinacija kojoj se putnici rado vraćaju: "Neke zemlje nas uvijek iznova privlače, a upravo je Hrvatska jedna od omiljenih destinacija Poljaka, kojima Jadran predstavlja idealnu kulisu pravog ljetnog odmora“, poručio je Załuski.
Naime, u reportaži se čitatelje vodi kroz različite dijelove naše zemlje – od otoka Hvara, Korčule i Lastova, do gradova Dubrovnika i Splita. Poseban naglasak stavljen je i na prirodne kontraste Dalmacije, kulturno bogatstvo Istre te na jedinstveni krajolik delte Neretve.
U istom izdanju objavljen je i uvodnik zamjenice glavnog urednika, Agnieszke Załęske-Franus, koja kroz osobno iskustvo putovanja opisuje hrvatsku filozofiju života „pomalo“. Kako je rekla, upravo takav pristup životu i odmoru, kroz uživanje u trenutku i bez žurbi, ističe neke od posebnosti Hrvatske kao destinacije koja poljskim ljubiteljima putovanja omogućuje autentičan doživljaj, od dubrovačkih ulica i pogleda na Jadran do Plitvičkih jezera, Splita i brojnih povijesnih istarskih gradova.
Istovremeno, Hrvatska je zasjala i na naslovnici britanskog izdanja magazina National Geographic Traveller, koji je predstavio brojne hrvatske destinacije i doživljaje u sklopu reportaže na preko 20 stranica.
