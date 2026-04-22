Evo što stoji iza odlaska Hervisa iz Hrvatske

Odluka je donesena nakon pregleda poslovanja, procjene tržišnih uvjeta i analize navika kupnje
Novi vlasnici Hervisa, Sven Voth i Udo Schloemer, prodali su međunarodno poslovanje koje se sastoji od 43 trgovine neimenovanom investitoru.
Od toga se 21 lokacija nalazi u Sloveniji, 18 u Hrvatskoj i četiri u Njemačkoj. Neće biti objavljene nikakve informacije o “točnom identitetu investitora” ili financijskim detaljima prodaje, navodi se u priopćenju za javnost objavljenom u ponedjeljak, prenosi Poslovni dnevnik.
Nastavljaju samo u Austriji
Drugim riječima, Hervis će nastaviti poslovanje samo na austrijskom tržištu. Budući smjer poslovanja na austrijskom tržištu još se razmatra i trebao bi biti poznat u narednim mjesecima. Industrija maloprodaje sportske opreme u Austriji u krizi je već neko vrijeme.
Pandemija koronavirusa donijela je industriji maloprodaje sportske opreme kratkotrajni procvat u 2021., no potrošači su ubrzo 2022. i 2023. u doba rekordne inflacije, postali suzdržani. To je dovelo do gomilanja skladišnih kapaciteta čime je čitav sektor postao ugrožen.
“Novi vlasnik Hervis Sport- und Modegesellschaft m.b.H, Hervis sport i moda d.o.o. i HERVIS Šport in moda d.o.o., nakon detaljnog pregleda poslovanja, procjene budućih tržišnih uvjeta te analize promijenjenih kupovnih navika, donio je odluku o postupnom zatvaranju poslovanja navedenih društava. Planirano postupno zatvaranje poslovanja omogućit će ispunjenje svih obveza prema kupcima, dobavljačima i zaposlenicima”, poručili su iz Hervisa.
Kompanija Quantum Investment Holding GmbH, koja je preuzela Hervis u siječnju ove godine, time nastavlja restrukturiranje poslovanja, navode u priopćenju.
Quantum Investment Holding, preko kojeg su Sven Voth i Udo Schloemer u siječnju preuzeli vlasništvo nad austrijskim lancem trgovina Hervis, imao je u početku ideju što učiniti sa stečenom tvrtkom. Prilikom primopredaje istaknuto je kako su novi vlasnici iskusni stručnjaci s jasnom vizijom repozicioniranja brenda na zahtjevnom tržištu sportske opreme. Sven Voth je tada izjavio kako je cilj prilagoditi poslovni model potrebama suvremenih kupaca kako bi Hervis ponovno postao uspješan.
No, u međuvremenu su očito shvatili kako u ovom poslu ipak ne vide perspektivu. Na ovakav scenarij već su slutile i prošlotjedne najave sa slovenskog tržišta. Naime, prošli tjedan, neki zaposlenici Hervis trgovina u Sloveniji rekli su za online portale Mariborinfo i Žurnal24 da se očekuje da će Hervis krajem srpnja zatvoriti sve poslovnice u Sloveniji. To će rezultirati gubitkom posla oko 250 ljudi.
U 2024. godini, za koju su dostupni najnoviji podaci, sportsko-modna tvrtka Hervis imala je u Sloveniji ukupne prihode od 40,2 milijuna eura, što je oko dva posto manje nego godinu prije.
Loše poslovanje i u Hrvatskoj
Imala je neto gubitak od 4,1 milijun eura, nakon što je u 2023. iznosio 3,7 milijuna eura, prema podacima portala Ebonitete. Na razini cijele grupe, gubici su ogromni. U 2023. i 2024. godini zabilježili su ukupno oko 100 milijuna eura gubitaka. Zbog toga su se već povukli s mađarskog i rumunjskog tržišta, odnosno prodali trgovine u tim državama britanskom konkurentu Frasers Groupu. On će ih voditi pod svojim brendom Sports Direct.
Lanac sportskih trgovina Hervis u Hrvatsku je došao 2007. godine kad je otvorila prvu trgovinu u City Centru One West u Zagrebu. Prema popisu na službenim stranicama, trenutačno ih imaju osamnaest. Krajem 2024. godine imali su 187 zaposlenih. Hervis se ni u Hrvatskoj ne može pohvaliti s dobrim rezultatima. U 2024. godini imali su prihode od 30 milijuna eura uz gubitak od 2,40 milijuna eura, a godinu ranije prihode od 28,01 milijuna eura uz gubitak od 2,54 milijuna eura. Podaci za 2025. godinu još nisu dostupni.
