Evo što stoji iza odlaska Hervisa iz Hrvatske

Lanac sportskih trgovina Hervis u Hrvatsku je došao 2007. godine kad je otvorila prvu trgovinu u City Centru One West u Zagrebu. Prema popisu na službenim stranicama, trenutačno ih imaju osamnaest. Krajem 2024. godine imali su 187 zaposlenih. Hervis se ni u Hrvatskoj ne može pohvaliti s dobrim rezultatima. U 2024. godini imali su prihode od 30 milijuna eura uz gubitak od 2,40 milijuna eura, a godinu ranije prihode od 28,01 milijuna eura uz gubitak od 2,54 milijuna eura. Podaci za 2025. godinu još nisu dostupni.