Goldstein: Mi lažove koji lažu o Jasenovcu ne penaliziramo, nego im dajemo državne dotacije

22. tra. 2026. 09:50
Ivo Goldstein
Povjesničar Ivo Goldstein bio je gost Novog dana kod našeg Hrvoja Krešića s kojim je razgovarao o 81. obljetnici proboja zatočenika iz koncentracijskog logora Jasenovac.

Ivo Goldstein predstavio je knjigu koja govori o povijesti logora Jasenovac rekao i da je to važno za nekoga tko želi saznati što se uistinu tamo događalo:

"Revizionizam u povijesti u negativnom smislu je revizija prošlosti u korist politike ili neke političke opcije. Ovo što se kod nas događa posljednjih 30 godina je revizija jasenovačke povijesti tako da se negira genocidni i zločinački karakter tog logora. Ima različitih promotora tog revizionizma - umanjuje se broj žrtava, negira se genocidni karakter, govori se o političkim neistomišljenicima koji su dovedeni u logor, negira se postojanje grobnica. Tome smo svjedoci na dnevnoj bazi s tendencijom porasta", smatra.

"Na djelu je konzervativna revolucija"

Zašto se to događa?

"Na djelu je konzervativna revolucija koja je počela za vrijeme Milanovićeve Vlade 2012., 2013. godine onim ustavnim referendumom - definicijom braka. Osnovano je društvo za istraživanje trostrukog logora Jasenovac. Imamo skandaloznu knjigu Skrivena grobišta Hrvata u Sloveniji, tamo je bio državni vrh, a knjigu je potpomoglo Ministarstvo znanosti obrazovanja i Ministarstvo kulture", rekao je.

"Mi današnje lažove koji lažu o Jasenovcu ne penaliziramo nego im dajemo državne dotacije i dovodimo ih u mainstream, postaju dio narativa. Opći pritisak koji se radi u javnosti godinama, uz svu ustašizaciju, dovodi do toga da ljudi koji su smeteni dolaze do zaključka da u tome nešto ima.", dodao je.

